JAKARTA - Orangtua harus menjaga agar anak tidak mengakses situs negatif atau situs porno. Selain situs-situs khusus dewasa itu telah diblokir melalui Trust+Positif, untuk mencegah anak mengakses situs porno, terdapat pengaturan yang bisa dilakukan dari PC Anda.

Website Wikihow, Rabu (12/10/2016), beberapa metode bisa dilakukan untuk memblokir situs dewasa seperti memodifikasi Parental Control, menggunakan ekstensi browser atau add-ons serta memodifikasi pengaturan SafeSearch.

Parental Control

Di sistem operasi Windows 8 misalnya, pengguna bisa mengakses Network and Internet melalui Control Panel. Kemudian, pengguna bisa masuk ke Internet Options.

Setelah masuk ke Internet Options, pengguna bisa menuju Content dan pilih Family Safety. Lalu, klik 'Standar user - Family Safety on Password protected'. Pilih On, 'enforce current settings' dan klik Web filtering.

Pada Web filtering, pengguna pilih 'can only use the website I allow', lalu klik 'Designed for children' pada pengaturan level restriction.

Ekstensi Browser

Pada browser Mozilla, pengguna bisa menuju Tools kemudian pilih Add-ons. Pengguna bisa menglik Get Add-ons, lalu ketik Parental Controls pada kolom pencarian.

Pengguna bisa menemukan ekstensi browser misalnya WebFilter Pro dan Website Blocker. Lalu, pengguna bisa menginstal ekstensi browser tersebut. Pengguna juga perlu untuk memeriksa pengaturan ekstensi itu agar memastikan konten dewasa telah diblokir.

Pengaturan SafeSearch

Saat menggunakan Google, pengguna bisa menuju http://www.google.com/preferences. Tandai centang untuk Filter explicit results kemudian klik Save. Setelah ini, konten seksual eksplisit akan secara otomatis disaring dan dihapus dari Google Search.

Pengaturan SafeSearch Anda akan ter-reset jika Anda menghapus cookies. Saat menghapus cookies dari Web history, Anda perlu mengaktifkan kembali SafeSearch di menu Search Settings.

(ahl)