CALIFORNIA - Data sekarang ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk sebagian pengguna smartphone. Mengetahui pentingnya hal tersbut, banyak pengguna menggunakan beragam cara untuk untuk mengamankannya.

Untuk perangkat iOS seperti iPhone sendiri ada beberapa cara yang bisa dilakukan, seperti yang dilaporkan Mashable, Senin (17/10/2016).

Buat Kuston Kode Akses Alphanumerik

iPhone saat ini membawa kode akses keamanan nomor enam digit, tetapi ada kemungkinan untuk mengubah ini ke kode alphanumerik seper aman. Untuk melakukan ini, arahkan ke bagian "Touch ID & Passcode" dalam pengaturan Anda. Tekan "Change passcode" kemudian setelah Anda memasukkan sandi lama Anda, tekan pada teks biru di bagian bawah layar yang mengatakan "Passcode Option".

Dari sini, Anda bisa memilih format passcode yang Anda inginkan. Semakin panjang kode alphanumerik, maka akan sulit diretas.

Gunakan PIN SIM

Menambahkan lapisan tambahan perlindungan untuk kartu SIM Anda dengan nomor PIN SIM. Hal Ini pertanda bahwa setiap kali Anda mengeluarkan kartu SIM, maka SIM akan mengunci sampai PIN yang benar dimasukkan.

Pergi ke "Setting", "Phone", kemudian "SIM PIN". Aktifkan PIN Anda di sana, hanya saja Anda pastikan tahu nomor sebelum membuah perubahan.

Membatasi Kegiatan Layar Kunci

Jika Anda punya kode akses diatur, Anda bisa membatasi apa yang bisa dilakukan dengan telefon saat dalam kondisi terkunci. Anda bisa menonaktifkan perintah Siri, Apple Pay, dan Wallet, balasan pesan dan pemberitahuan saat layar terkunci.

Caranya, cukup pergi ke "Touch ID & Passcode" kemudian mencari bagian yang berjudul "Allow access when locked". Alihkan ke off untuk membatasi tindakan ini.

(din)