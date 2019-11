JAKARTA - Tak banyak pengguna smartphone berbasis iOS yang ingin bermigrasi ke Android bertanya-tanya, bagaimana cara memindah file terutama kontak dari smartphone berbasis iOS ke Android?

Untuk memindahkan kontak dari iOS ke Android, tentunya pengguna tidak perlu khawatir karena ada beberapa cara yang bisa ditempuh memidahkanya, seperti dilaporkan Android Authority, Sabtu (19/11/2016).

Metode 1- Sinkronkan kontak dengan akun Google Anda

Pertama dan terpenting untuk menggunakan ponsel Android, Anda memerlukan akun Google. Jika Anda belum memilikinya, maka buat akun Google baru. Meski pendaftaran akun ini bisa dilakukan secara langsung dari smartphone, tapi pengalaman desktop jauh lebih baik.

Setelah Anda membuat akun Google, ambil iPhone Anda dan arahkan ke bagian Mail, Kontak, Kalender dari menu Setting. Setelah itu, tekan tombol ‘Add Account’, pilih opsi Gmail dan masukkan informasi login Anda. iPhone Anda kemudian akan meminta bagian mana dari akun Google yang ingin disinkronkan. Pastikan opsi Kotak dipilih, maka perangkat iPhone dan Android Anda akan mulai sinkronisasi kontak dengan satu sama lain.

Metode 2- Transfer dengan iCloud

Cara lain yang bisa dilakukan adalah dengan mentransfer melalui iCloud. Pergi ke Setting, pilih Mail, Contact, Calender, kemudian pilih akun di mana Anda seharusnya melihat daftar iCloud. Pilih opsi ini, kemudian nyalakan toggle untuk Contact. iPhone Anda akan meminta Anda untuk menggabungkan kontak Anda dengan iCloud. Setelah proses ini selesai, arahkan ke icloud.com pada web browser komputer Anda, login dengan Apple ID Anda, kemudian pilih Contact.

Setelah itu, klik pada ikon gear di sudut kiri bawah, kemudian tekan Select All. Klik ‘gear’ lagi dan pilih Export vCard. Arahkan ke gmail.com, klik tombol Mail, lalu pilih Contact. Klik tab More, pilih Import, select Choose file, kemudian pilih file vCard yang tersimpan. Ketika itu, akan dilakukan impor, Gmail akan menampilkan jumlah kontak yang telah diimpor. Pada titik ini, Anda mungkin memiliki beberapa duplikat kontak, namun untuk menyingkirkannya cukup mudah. Cukup tekan tombol Find & Marge Duplicates di bawah More.

(din)