MENLO PARK - Guna menjaga informasi Facebook yang Anda miliki tidak bocor, maka pengguna perlu memerhatikan pengaturan privasi. Ada empat langkah Facebook pemeriksa keamanan singkat yang bisa digunakan untuk memastikan privasi dasar Anda dilindungi.

Stop Tagging Tidak Diinginkan Sebelum Hal Itu Terjadi

Anda bisa mengaktifkan opsi untuk menyetujui tag apa pun dalam posting teman Anda sebelum muncul di Timeline Anda dan News Feed orang lain. Ini adalah pengaturan sederhana yang dapat diaktifkan. Buka menu Setting dengan mengklik panah kecil di bagian kanan atas halaman Facebook Anda, kemudian klik pada Setting. Sekarang klik di Timeline dan menu Tagging di sisi kanan layar Anda. Kemudian, Anda akan melihat opsi untuk, “Review posts that friends tag you in before they appear on your Timeline." Klik pilihan Edit ke kanan dan memilih untuk mengaktifkan. Sekarang, Anda akan menerima notifikasi ketika tags Anda dan mendapatkan pilihan untuk memutuskan iya atau tidak untuk memungkinkan posting di Timeline Anda.

Konfigurasi Peringatan Login

Ini merupakan ide yang bagus untuk mengatur ‘login alerts’ di Facebook sehingga Anda bisa dihubungi melalui pemberitahuan Facebook, e-mail, atau pesan SMS jika seseorang telah login ke akun Anda. Untuk mengaktifkan konfigurasi, buka menu Setting, lalu klik pada pilihan Security di kiri atas layar. Dari sini, Anda bisa mengatur peringatan untuk pergi ke alamat e-mail atau nomor telefon yang Anda pilih. Namun jika Anda ingin akun lebih aman, dari menu ini, Anda juga bisa mengaktifkan Login Approvals, yang artinya masuk ke Facebook akan memerlukan kode.

Batasi yang Melihat Posting-an Terakhir Anda

Untuk melakukan ini, pergi ke Setting, kemudian klik di menu Privacy di sudut kiri. Di bawah "Who can see my stuff?", Anda akan melihat opsi "Limit The Audience for Old Posts on Your Timeline". Klik pada setting "Limit Old Posts".

Anda sekarang akan mendapatkan peringatakan pop-up Anda ini tidak mungkin untuk membatalkan dan meminta Anda untuk mengonfirmasi keputusan Anda.

Cek Ulang Informasi Apa yang Dibagikan ke Publik

Untuk melihat apa yang pengguna Facebook lain lihat dari profil Anda, arahkan ke halaman profil Anda, kemudian klik tiga titik kecil yang muncul pada bagian kanan foto sampul Anda. Sekarang pilih opsi untuk "View As".

Tool ini kemudian memungkinkan Anda melihat profil Anda sebagai orang di internet. Anda mungkin ingin membaca secara lebih rinci, tetapi secara khusus memeriksa info apa yang Anda tunjukkan kepada dunia, klik pada "About" tab di bawah foto sampul Anda. Sekarang, Anda bisa cycle melalui berbagai bidang dari info "About" Anda, tetapi setiap nomor telefon, alamat e-mail, alamat yang sebenarnya, dan lain-lain akan berada di bawah tab "Contact and basic info" jika Anda telah membuat mereka publik pada setiap titik.

(din)