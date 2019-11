JAKARTA - Stories tampak menjelma seperti mainan baru bagi para pengguna Instagram, sehingga warga Instagram pun berbondong-bondong untuk memamerkan kegiatan mereka di Stories. Namun, tahukah Anda jika Anda bisa memilih siapa saja orang yang dapat melihat Stories Anda?

Ya, Instagram memungkinkan penggunanya untuk memilih siapa saja orang bisa atau tidak melihat Stories Anda. Caranya pun terbilang cukup mudah untuk dilakukan pengguna Instagram, seperti dilaporkan Cnet, Kamis (9/2/2017).

Anda hanya perlu pergi ke profil dan tap simbol matahari (di iOS) atau tiga titik (Android) di atas kanan layar. Setelah itu, pilih Story Setting dari menu Instagram kemudian tap Hide My Story From.

Pada Hide My Story From ini, Anda diminta memilih siapa yang tidak Anda inginkan melihat Stories Anda. Setelah dipilih, tekan Done. Nantinya, pengguna yang Anda masukkan ke daftar yang tak bisa melihat Stories ini, bisa melihat post dan profil Anda tapi ia tidak bisa melihat Stories yang Anda bagikan.

Tak hanya bisa menyembunyikan Stories dari pengguna lain, Anda bahkan juga bisa menghindari orang-orang tertentu mengirim pesan dari Stories Anda. Caranya, Anda cukup pergi ke profil dan tap simbol matahari (iOS) dan titik tiga (Android) di atas kanan layar.

Kemudian pilih Story Setting dan sorot pada bagian 'Allow Message Replies'. Pada bagian tersebut, Anda akan bisa memilih 'Everyone' yang artinya memungkinkan siapa saja untuk berkomentar, People You Follow hanya memungkinkan orang yang Anda Follow untuk berkomentar; dan Off untuk mencegah orang komentar pada Stories Anda.

(din)