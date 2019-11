JAKARTA - Kini Anda bisa menginstal Widows tanpa menggunakan bloatware. Dilansir dari laman PC World, berikut ini langkah-langkah untuk menginstal Windows tanpa bloatware.

Pertama, Anda harus memilih menu setting. Pada menu tersebut pilihlah update and security. Kemudian pilihlah menu recovery. Di dalam menu tersebut terdapat beberapa pilihan menu seperti Reset this PC sampai Avamced Startup, pilihlah menu yang berada di paling bawah yakni More Recovery Options. Dengan meng-klik learn how to start fresh with clean installations of windows.

Kemudian akan muncul pemberitahuan jika Anda ingin melakukan instal. Anda perlu membacanya terlebih dahulu. Setelah paham, pilihlah kotak biru yang terdapat tulisan Download Tool Now.

Setelah itu klik save dan run. Saat ada pilihan untuk change devide pilih yes. Nantinya akan muncul License Terms dan Anda perlu meng-klik Accept.

Kemudian akan muncul pesan bahwa PC Anda akan segera diinstal. Segera klik start dan penginstalan pun berjalan. (afr)

(kem)