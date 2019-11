JAKARTA - Mematikan update aplikasi yang berjalan secara otomatis bukan hal yang sulit. Mematikan update aplikasi secara otomatis bisa dilakukan melalui aplikasi Play Store.

Play Store sendiri merupakan toko aplikasi untuk para pengguna perangkat Android, di mana para pengguna Android bisa mendapatkan beragam aplikasi. Dari aplikasi inilah, para pengguna juga bisa mematikan update aplikasi, dan berikut cara seperti dilaporkan Android Pit, Selasa (28/2/2017).

1. Pertama-tama, buka aplikasi Google Play Store. Kemudian pilihlah Setting yang pada umumnya terletak di pojok kiri atas dengan garis tiga.

2. Setelah masuk ke pilihan Setting, tap auto-update apps.

3. Dari sini, Anda akan disuguhkan dua pilihan yakni 'do not auto-update apss' dan 'auto-update at any time’. ‘Data charges may apply', dan 'auto-update apps over wifi only'. Jika Anda ingin mematikan auto update aplikasi, pilihlah 'do not auto-update apps'.

