MOUNTAIN VIEW - Gboard, aplikasi keyboard besutan Google ini memiliki beragam kemampuan yang bisa dimanfaatkan. Namun, terkadang pengguna tak mengetahui cara mengoptimalkan fitur yang ada di Gboard.

Berikut ini cara untuk memaksimalkan fitur yang ada di Gboard sebagaimana dirangkum Okezone dari Cnet, Senin (13/3/2017).

Translate

Anda memiliki teman dengan berbahasa asing dan Anda bingung untuk membalasnya, Anda bisa menggunakan translate di Gboard. Caranya, tap ikon Google dan tap ikon translate. Dari menu dropdown di kanan, select bahasa yang diinginkan.

Jika Anda butuh translate sesuatu yang dikirim ke Anda, copy dan paste kata ke dalam text box dan pilih bahasa native dari menu dropdown.

Sinkron

Semakin sering Anda menggunakan keyboard, ia akan memprediksi apa yang ingin Anda katakan lebih baik. Jika Anda memiliki perangkat baru, pelatihan dimulai dari awal pada perangkat baru.

Namun, Anda dapat menyinkronkan perangkat Anda sehingga keyboard tidak perlu mempelajari kembali.

Caranya, tap ke ikon Google > Settings > Dictionary. Di dalam pilihan Dictionary, slide pilihan kata dipelajari Sync ke On. Kemudian tap OK di layar popup dan pilih akun Google yang ingin digunakan untuk sinkron perangkat Anda. Tap Ok lagi dan Anda telah selesai.

Hapus dengan gesture

Anda dapat menggunakan isyarat sederhana untuk cepat menghapus apa pun yang Anda miliki di teks bar. Caranya, letakkan jari Anda pada tombol hapus dan geser kiri. Seluruh baris dalam kotak teks akan lenyap.

(ahl)