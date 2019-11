REDMOND - Wifi menjadi salah satu cara bagi pengguna laptop untuk terhubung ke internet. Namun sekali terhubung, maka jaringan internet Anda akan ditambah dan disimpan di daftar profile oleh Windows.

Rincian disimpan itu mencakup nama, password, metode enkripsi yang digunakan, SSID, dan banyak lagi. Selama periode waktu ini, daftar profil bisa meningkat. Pada saat seperti itu atau untuk menjaga privasi Anda, Anda mungkin ingin menghapus profil.

Untuk melakukannya tak begitu sulit. Berikut cara untuk mem-Forget Wireless Network Profiles di Windows 10 seperti dikutip Okezone dari The Windows Club, Jumat (31/3/2017).

1. Buka aplikasi Setting.

2. Select Network & Internet. Kemudian pilih wifi di panel sebelah kiri. Di sana Anda akan melihat link Manage Wi-Fi Settings. Klik itu.

3. Dalam jendela terbuka, Anda bisa melihat dua pengaturan, Wi-Fi Sense and Manage known networks. Di bawah Manage known network, select network, dan Anda akan melihat dua pilihan, Share dan Forget.

4. Klik Forget. Setelah meng-klik ini, jaringan akan menghapus Wireless Network’s profile dan rincian koneksi.

(din)