JAKARTA - Ada kalanya pengguna ingin memperbaiki isi email namun terlanjur mengklik tombol Send. Jangan khawatir, ada cara yang bisa pengguna lakukan untuk menarik kembali email yang telah terkirim.

Diambil dari berbagai sumber, untuk menarik kembali email yang terlanjur terkirim ialah dalam batas waktu maksimal 30 detik setelah pengguna mengklik Send. Pastikan pengguna telah melakukan pengaturan berikut.

Pilih menu Pengaturan atau Setting. Pilihan ini bisa ditemukan di kanan atas layar pada tampilan Gmail. Kemudian pilih Labs, gulir ke halaman bawah dan cari menu Undo Send.

Kini, pengguna bisa memilih Enable, lalu Save Change. Kemudian, bila pengguna telah mengirim e-mail, maka pengguna akan menemukan kotak kuning dengan teks 'Your Message has been sent', ‘Undo’, dan 'View Message'.

Pilih Undo agar e-mail yang terlanjur terkirim bisa ditarik kembali. E-mail yang ditarik kembali akan masuk ke kotak Draft.

Perlu diingat, kotak kuning dengan teks yang disebutkan di atas hanya bertahan selama 10 detik pada posisi default. Untuk membuat menjadi 30 detik, pengguna bisa mengakses Settings -> General -> pilih waktu Undo Sent menjadi 30 detik dan klik Save Changes.

(ahl)