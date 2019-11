JAKARTA – Seringnya Anda menggunakan smartphone, menjadi salah satu penyebab baterai tidak awet. Sehingga Anda pun perlu untuk mengisinya berulang-ulang.

Dinukil dari laman Gadgets Now, berikut cara yang bisa Anda lakukan agar baterai smartphone Anda lebih awet saat digunakan. Apa saja?

Hapus Widgets

Anda mungkin perlu menghapus widgets yang ada di layar Anda. Jika ingin baterai smartphone Anda bisa lebih awet, Anda bisa tetap mendapatkan informasi dari aplikasi dengan langsung melihat aplikasi tersebut.

Matikan Auto Sync

Aplikasi seperti Gmail, Twitter, sampai kalender mungkin akan terus menerus memberikan informasi di smartphone Anda. Dengan begitu, baterai di smartphone Anda pun bisa cepat habis. Ada baiknya jika Anda mulai mematikan auto sync tersebut.

Doze Mude

Bagi Anda pengguna Android OS, Doze Mude ini merupakan perangkat terakhir yang ada di dalamnya. Jika Anda ingin menghemat penggunaan baterai smartphone, Anda bisa mengatur doze mude tersebut.

Matikan Beberapa Perangkat

Pastikan Anda mengecek sejumlah perangkat seperti Bluetooth, GPS, wifi, sampai NFC. Karena perangkat ini biasanya banyak menguras baterai smartphone Anda.

Matikan Google’s Hotword

Anda juga perlu untuk menonaktifkan Google’s Hotword Detection, jika Anda ingin menghemat penggunaan baterai smartphone Anda. Caranya yakni dengan mengklik Go to Apps > Settings > Google Services > Search & Now > Voice > Click on 'OK Google detection' > Turn off ‘Always on'. (afr)

