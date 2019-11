JAKARTA – ‘Deungeon Defender 2’ yang dirilis beberapa waktu lalu mengalami masalah yang berkaitan dengan Xbox Achievement, koneksi, dan saat game tersebut pertama kali dijalankan di konsol Xbox One.

Pengguna yang mengeluhkan adanya masalah itu, kemudian berkeluh kesah di forum Reddit dan Twitter. Sementara itu melalui akun Twitternya, pihak ‘Dungeon Defender 2’ telah mulai memperbaiki masalah tersebut.

"Perubahan malam tadi mengurangi jumlah crash pada Xbox One. Cara terbaik untuk menghindari crash adalah menggunakan Privat Taverns atau Privat Matches," ungkapnya dikutip On MSFT, Jumat (23/6/2017).

Our changes last night reduced a number of Xbox One crashes. Your best bet to avoid crashing: Use Private Taverns/Private Matches.