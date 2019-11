CALIFORNIA - EA mengumumkan sejumlah game seperti Anthem, A Way Out, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II, Madden 18, dan FIFA 18. Perusahaan juga mengungkap kehadiran permainan bertema olahraga bola basket, NBA Live 18.

Dilansir Neowin, setelah hampir dua tahun absen menyusul peluncuran NBA Live 16, EA kini telah memamerkan NBA Live 18 di acara EA Play 2017.

NBA Live 18 menampilkan sejumlah peningkatan ketimbang seri sebelumnya. Peningkatan itu dalam hal kendali pemain yang lebih responsif. EA mengklaim bahwa pihaknya menambahkan ratusan animasi baru, gaya dan interaksi di setiap posisi.

Perusahaan juga mengumumkan sistem menggiring bola yang baru dan menggunakan gerakan counter untuk berjaga di depan pemegang bola ketika bertahan. EA juga mengatakan bahwa mereka meningkatkan gerakan pemain serta kesadaran di lapangan.

NBA Live 18 menampilkan tiga modus game, Franchise, Ultimate Team, and The One. Game tersebut akan tersedia di Xbox One dan PlayStation 4 sebagai versi demo pada Agustus, sementara rilis penuh dimulai pada September.

(ahl)