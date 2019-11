MENLO PARK – WhatsApp (WA) sudah lama memungkinkan penggunanya untuk membuat status, namun WA juga memungkinkan penggunanya untuk membuat Statusnya menjadi private sehingga tak banyak orang yang mengetahui perubahan status Anda.

Untuk membatasi siapa saja orang yang bisa melihat Status WhatsApp, berikut cara mudah membatasi viewer status Anda seperti dikutip dari Wiki How, Kamis (29/6/2017).

1. Buka WhatsApp Messenger.

2. Setelah itu pergi ke pengaturan WhatsApp. Jika Anda pengguna Android, tap titik tiga yang terletak di pojok kanan atas layar. Dari situ, Anda bias buka setting dengan memiliki 'Setting' dari menu ini.

3. Selanjutnya, tap Account.

4. Lalu pilih Privacy.

5. Setelah itu Anda akan dibawa ke beberapa pilihan, salah satunya 'Status'. Kemudian, tap Status.

6. Setelah men-tap Status, Anda akan menemukan tiga pilihan di sana yakni My Contact, My Contact excpet, dan Only Share with.

(din)