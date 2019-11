BRITISH COLUMBIA – Star Wars Battlefront 2 dikabarkan akan hadir untuk konsol PlayStation 4 dan Xbox One, dan versi beta-nya akan hadir pada musim gugur nanti. Namun, EA mengatakan bahwa mereka yang melakukan pre-order bisa memainkan versi beta ini lebih awal meskipun tidak dijelaskan mengenari rincian kapan akses awal akan dimulai.

Dilansir dari IGN, Sabtu (1/7/2017), mereka yang telah memesan game lewat jalur pre-order akan menerima Star Wars ekslusif seperti konten Jedi terakhir yang mencakup versi ‘The Last Jedi’ dari Millenium Falcon, dan pakaian bertema The Last Jedi untuk Rey dan Kylo Ren.

Selain itu pemain juga akan mendapatkan enam hero dan kartu bintang starfighter seperti, Kylo Ren: Power Reach and Solid Freeze, Rey: Far Sight and Deep Mind, Starfighters: Enhanced Auxiliary Power and First Order Peningkatan Kapal.

Star Wars Battlefront 2 akan hadir pada 17 November. Game ini akan dapat dimainkan di PlayStation 4 dan Xbox One, dan PC.

(kem)