KYOTO – Nintendo sebelumnya telah merilis buku tentang ‘Legend of Zelda’. Buku tersebut adalah Arts and Artifacts Book dan Hyrule Historia Encyclopedia. Kedua game tersebut berisi tentang banyak informasi tentang dunia game tersebut dan menyajikan seni-seni yang sangat bagus.

Kini diketahui Nintendo telah merilis buku ketiga mereka. Dilansir dari Segmentext, Sabtu (8/7/2017), Nintendo telah mengumumkan buku ‘Legend of Zelda: Breath of the Wild’ yang akan membawa para pembacanya melalui proses kreatif dalam pengembangan game. Buku ini akan menjadi buku ketiga yang dirilis tentang ‘Legend of Zelda’ dan akan berisi sejumlah besar seni dan komentar para pengembang.

Artbook ‘Breath of the Wild’ tampaknya akan menyajikan hal yang serupa dengan buku-bulu Zelda sebelumnya dan itu tidak berarti buruk. Dengan besarnya ‘Legend of Zelda: Breath of the Wild’, diperkirakan akan ada banyak konten yang berhubungan dengan berbagai musuh yang akan pemain hadapi, ras yang dihadapi dari Rito ke Zora, dan banyak yang lainnya.

Sayangnya, selain pengumuman resmi dan tiga gambar (seperti sampul depan dan dua halaman seni konsep yang menunjukkan seperti ikan paus seperti Zora dan konsep awal Pangeran Sidon), tidak ada informasi lain dari Nintendo tentang apa saja yang akan disajikan oleh buku terbaru ini.

Awal peluncuran dari buku ini hanya akan tersedia dalam Bahasa Jepang. Namun, tidak menutup kemungkinan buku tersebut akan hadir dengan bahasa Inggris yang telah diterjemahkan dari bahasa Jepang tersebut.

(kem)