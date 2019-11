JAKARTA – Motorola mulai kembali ke pasar smartphone dan rajin meluncurkan produk-produk terbaru mereka ke pasaran. Jika di kelas atas mereka punya seri Z, maka di kelas bawah hadir seri C untuk para pengguna pemula.

Moto C hadir dengan dua varian yakni dengan dengan dukungan 4G LTE dan satu lagi hanya mendukung 3G. Selain itu, pada varian 3G ada penurunan fitur di memori penyimpnan internalnya yang hanya setengah dari varian 4G yakni hanya 8GB.

Harga murah dengan dukungan jaringan 4G LTE serta sistem operasi Android Nougat 7.0 adalah nilai jual utama dari smartphone yang hanya memiliki fitur-fitur kelas bawah ini. Nilai jual utama dari Moto C ini sama halnya dengan smartphone lokal Evercoss dengan tipe Winner Y Star yang memiliki harga serupa namun dengan spesifikasi yang lebih tinggi.

Tampilan

Moto C hadir dengan layar sentuh seluas 5 inci dengan resolusi 480 x 854 piksel. Kerapatan pada smartphone ini juga terbilang sangat kecil yakni hanya 196ppi. Hal tersebut menjadikan layar smartphone menjadi tidak tajam dan kurang nyaman untuk dilihat berlama-lama. Selain itu layar yang digunakan pada smartphone ini menampilkan warna yang cenderung pucat dan tidak nyaman untuk dipandang berlama-lama. Sedangkan Winner Y Star, juga lebih unggul pada sektor ini karena membawa layar dengan resolusi HD 720x1280 dengan kerapatan 294ppi.

Moto C menggunakan bahan yang digunakan didominasi oleh bahan plastik. Hal ini menjadikan smartphone ini cukup ringan untuk digenggam dengan satu tangan, terlebih lagi ukurannya yang tidak terlalu besar. Casing belakang smartphone ini dapat dilepas dan baterainya pun demikian. Kedua slot simcard dan slot micro SD dapat ditemukan saat Anda membuka casing belakang smartphone ini.

Pada bagian belakang Anda akan mendapati lensa kamera beserta flash di dalam lingkaran seperti halnya seri Motorola lainnya. Casing belakang diberikan semacam tekstur yang membuat smartphone ini tidak licin dan tidak meninggalkan sidik jari yang mengganggu, dan disertai lubang-lubang untuk keluaran loudspeakernya. Selain layar, pada bagian depan Anda akan mendapati earprice, logo “moto”, kamera depan beserta flash, dan juga tombol kapasitif di bawah layarnya. Sensor proximity tidak akan ditemukan pada smartphone ini.

Sisi pada smartphone ini serupa dengan smartphone pada umumnya yang ditempati tombol volume dan tombol power. Bagian bawah hanya terisi oleh mikrofon, port usb berada pada bagian atas bersamaan dengan port jack 3.5mm. Motorola masih setia dengan tampilan asli Android tanpa kustomisasi tambahan seperti beberapa kompetitornya.

Performa

Moto C hanya dibekali prosesor kelas bawah yakni Mediatek MT6737M dan hanya didukung oleh prosesor Quad Core 1,1Ghz saja. Begitupun dengan GPU nya yang hanya menggunakan Mali-T720MP2. Kehadiran ‘jeroan’ ini hanya cukup untuk penggunaan-penggunaan yang ringan saja tanpa membuka jendela aplikasi yang banyak. Hal ini disebabkan oleh kecilnya RAM yang dihadirkan pada Moto C yakni hanya 1GB. Clockspeed yang dibawa smartphone ini serupa dengan Evercoss Winner Y Star, hanya saja Winner Y Star hadir dengan RAM yang lebih besar yakni 2GB.

Dalam beberapa pengujian membuka aplikasi sosial media dan aplikasi standar, hasilnya smartphone tersebut dapat menjalankannya dengan lancar hanya saja terbilang lambat dalam membuka suatu aplikasi dan semakin lambat lagi saat membuka lebih banyak aplikasi dalam satu waktu.

Kamera

Moto C hadir juga hadir dengan kamera beresolusi rendah. Di saat kompetitornya hadir dengan kamera beresolusi minimal 8MP pada kamera utamanya dan 5MP pada kamera depannya, Moto C malah hadir hanya dengan 5MP pada kamera utama dan 2MP pada kamera depannya. Kelebihan ada di kamera depannya yang hadir bersama denga lampu flash yang dapat menunjang swafoto dikondisi gelap. Resolusi foto yang hadir pada Moto C sangat cukup jauh jika dibandingkan dengan Evercoss Winner Y Star yang hadir dengan kamera depan dan belakang 8MP serta dukungan flash di kedua kameranya.

Fitur-fitur yang ada pada kamera Moto C juga terbilang standar tanpa ada fitur-fitur unggulan disbanding para kompetitornya. Mode beauty juga hadir pada smartphone ini untuk membuat foto seseorang menjadi lebih ‘cantik’ namun nampaknya tidak terlalu memiliki pengaruh dengan atau tanpa mode beauty.

Berdasarkan pengujian Okezone, hasil kamera dari Moto C kerap kesulitan dalam menentukan fokus. Dalam beberapa pengujian fokus pada kamera Moto C bekerja dengan sangat lamban. Sedangkan untuk sudut pandang pada kamera depan Moto C juga sangat sempit sehingga pengguna yang ingin melakukan swafoto akan sedikit kesulitan. Fitur beauty yang dihadirkan juga tidak banyak membantu karena hanya hadir dengan mode auto dan tidak ada pengaturan lebih lanjut.

(Foto di luar ruangan)

(Foto di dalam ruangan)

Baterai

Moto C hadir dengan baterai berkapasitas standar yakni 2.350mAh. Meskipun kecil, kapasitas ini terbilang cukup untuk mengakomodasi penggunaan di smartphone ini. Dalam penggunaan standar smartphone ini dapat bertahan hingga 1 hari lebih, dengan catatan tidak digunakan dalam bermain game dan menggunakan media sosial terlalu sering. Meskipun berkapasitas kecil, dibutuhkan waktu yang cukup lama saat melakukan pengisian daya pada smartphone ini yakni 2,5 jam untuk membuat smartphone ini terisi dari 0% sampai 100%.

Benchmark

Okezone menggunakan aplikasi Geekbench 4 dan AnTuTu Benchmark yang tersedia di Google Play Store untuk mengetahui nilai dari performa dan kemampuan Motorola Moto C ini.

Spesifikasi

Motorola Moto C

- Layar TFT 5 inci, 480x854 piksel

- Prosesor Quad Core 1,1GHz MediaTek MT6737M

- RAM 1GB / Memori Internal 8GB

- GPU Mali-T720MP2

- Kamera Utama 5MP, Kamera Depan 2MP

- Baterai 2.350mAh

- Dual Sim

Evercoss Winner Y Star

- Layar IPS 5 inci, HD 720x1280 piksel

- Prosesor Quad Core 1,1GHz

- RAM 2GB / Memori Internal 16GB

- GPU Cortex-A53

- Kamera Utama 8MP, Kamera Depan 8MP

- Baterai 2450mAh

- Dual Sim

- Sensor Sidik Jari

