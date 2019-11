JAKARTA - Spider-Man menjadi tokoh pahlawan fiksi yang muncul tidak hanya dalam film, tetapi juga dalam video game. Sejak 1982 rupanya telah ada game Spider-Man dengan tampilan sederhana hingga game Spider-Man terbaru yang memiliki grafis tingkat tinggi.

Video YouTube Then & Now menampilkan evolusi game Spider-Man dari versi lawas hingga versi terbaru di konsol game. Berjudul Evolution of Spider-Man Games in 9 Minutes (2017), video itu berdurasi 9 menit dengan lebih dari 1,1 juta pengakses YouTube.

Game Spider-Man yang dirilis 1982 dapat dimainkan di konsol game Atari 2600. Kemudian game The Amazing Spider-Man diluncurkan pada 1990, menampilkan permainan puzzle yang dapat dimainkan di Amiga, MS-DOS, Commodore 64, serta Atari ST.

Terkini, game terbaru Spider-Man akan muncul yang kabarnya dirilis pada 2018. Dari tampilan trailer yang diunggah Marvel Entertainment, gamer bisa melihat tampilan grafis yang memukau mata. Permainan menyuguhkan gaya sudut pandang third person shooter dan kemampuan Spider-Man menggunakan senjata jaring laba-laba.

Jaring laba-laba ini dapat dimanfaatkan Spider-Man untuk berayun hingga variasi jurus untuk melumpuhkan musuh. Dalam permainan, objek di sekitar juga dapat dipakai untuk menjatuhkan lawan.





(ahl)