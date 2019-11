JEPANG – Yahoo! Jepang resmi merilis browser berbasis game di kawasan selatan. Game Plus ini sendiri adalah sebuah platform bagi pengguna HTML5, pengembang game yang juga semakin besar. Demikian seperti dinukil dari laman Games Industry.

Pelayanan ini sendiri menawarkan setidaknya 39 game. Mulai dari casual games seperti ‘Cosmic Pop’ dan ‘Retro’ sampai game console dari Square Enix seperti ‘Final Fantasy XIII’ dan ‘The Last Remnant’. Kebanyakan, game akan ditawarkan secara gratis dengan aplikasi berbayar.

Games Plus sendiri tidak ada keraguan untuk membantu pertumbuhan para audience di Yahoo! Jepang. Mereka berkembang sejak adanya pemisah dari mantan ‘’orangtua’’ Yahoo Inc. Perusahaan seach engine sendiri sudah menjadi sangat terkenal setelah Google dan digunakan oleh banyak audience pada populasi di Jepang.

Dengan adanya penelitian, maka menyarankan para gamer yang ada di Jepang bisa menghabiskan 960 Yen pada ponsel mereka setiap tahunnya. Pelayanannya sendiri bisa menjadi lebih baik di masa mendatang.

Sementara itu, HTML 5 sendiri telah mengalami kepopuleran yang begitu meningkat. Dikenal sebagi tools utuk membangun dan memesan game dari perusahaan.

Sebagai tambahan, New Game Plus ini sendiri adalah video game mode yang menyediakan berbagai video games yang memungkinkan pemainnya untuk memulai permainan baru setelah mereka menyelesaikannya. Dalam fitur tertentu, new game ini tersedia di playthrough.

New game juga memberikan item dan pengalaman untuk mendapatkan playthrough pertama. Selain itu, New Game Plus juga dikenal sebagai replay mode, remorting, challenge mode, sampai New Games Ex. Genre yang ditawarkan pada game ini kebanyakan adalah role-playing games.

Beberapa New Game Plus memiliki fitur yang bervariasi dari game aslinya. Beberapa game yang ada seperti ‘Viewful Joe da Castlevania: Lament of Innocence’. (afr)

