TOKYO - Nintendo kabarnya mengerjakan konsol game jadul, N64 Classic Edition. Informasi ini ditemukan oleh pengguna NeoGAF, Rosti melalui data European Union Intellectual Property Office (EUIPO).

Dilansir Slashgear, Kamis (20/7/2017), kabarnya Nintendo mengajukan empat aplikasi merek dagang figuratif kepada EUIPO. Empat controller yang dimaksud ialah NES, SNES, Switch dan N64.

Keempat pengontrol ini diajukan di bawah kategori barang dan jasa yang sama, yakni "Telecommunication machines and apparatus" dan "Consumer video game apparatus". Selain itu, muncul juga gambar yang menunjukkan warna hitam dan putih.

Gambar itu menunjukkan controller standar Nintendo 64. Meskipun demikian, Nintendo sebagai produsen belum mengumumkan atau mengonfirmasi kabar mengenai konsol game ini.

Sekadar informasi, N64 mengingatkan pada game-game terbaik seperti Super Mario 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Smash Bros, dan Goldeneye.

(ahl)