CALIFORNIA - Terkadang pengguna perlu untuk menghapus akun Google dari ponsel Android. Hal tersebut dilakukan bila ponsel akan dipakai oleh orang lain atau hendak dijual.

Untuk menghapus akun Google dari ponsel, simak cara berikut ini seperti dikutip dari Android Authority.

Pertama-tama, pergi ke pengaturan Google, dan di bawah pilihan 'Account Preferences', klik 'Delete your account or service'. Kemudian tap di 'Delete Google account and data'.

Kemudian, Anda akan melihat pilihan untuk backup data Anda di sini, diikuti daftar lengkap semua konten yang akan memungkinkan Anda kehilangan akses saat Anda menghapus akun Google Anda.

Lalu, di akhir halaman, ada dua ucapan terima kasih yang harus Anda terima sebelum Anda bisa menekan tombol ‘Delete Account’ untuk menghapus akun Google secara permanen.

(ahl)