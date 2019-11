CALIFORNIA - Game terbaru yang dikembangkan Naughty Dog, Uncharted: The Lost Legacy kabarnya akan dirilis pada Agustus 2017. Sebelum game itu diluncurkan, gamer sudah dapat melihat seperti apa tampilan game anyar tersebut di YouTube.

Terkini, akun YouTube DigitalFoundry mengunggah video "Uncharted: The Lost Legacy PS4/ PS4 Pro First Look!". Video berdurasi 8 menit 23 detik itu menayangkan grafis permainan yang terlihat mengesankan yang nanti bisa dimainkan di PlayStation 4.

Dalam video tersebut, menampilkan petualangan menegangkan seperti mengendarai mobil jeep di tengah area hutan, menaiki tebing, menelusuri di area rerumputan, berenang serta menyelam dan sebagainya.

Menarik untuk dilihat kemampuan game yang mampu menghadirkan bayangan, pencahayaan, serta gerakan yang halus dari karakter dalam permainan. Dunia dalam permainan tampak begitu realistis.

Informasi yang beredar sebelumnya mengungkapkan, Naughty Dog mengumumkan bahwa ekspansi Uncharted 4, The Lost Legacy akan diluncurkan pada 23 Agustus di Eropa dan satu hari lebih awal di Amerika Utara.

Direktur Komunikasi Naughty Dog, Arne Meyer mengatakan bahwa The Lost Legacy mungkin memiliki panjang 10 jam.

"Tidak ada cara kita bisa membatasi dan menahan diri, dan itulah apa yang terjadi di sini. Ketika kami melakukan lemparan cerita, kami datang dengan permainan yang akan lebih dari sepuluh jam panjangnya," kata Meyer.

Dalam sebuah video trailer yang telah terungkap, muncul tokoh Chloe sebagai karakter protagonis. Ia memiliki jalan cerita bersama dengan Nadine di wilayah India untuk mencari Tusk of Ganesh.





(ahl)