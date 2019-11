TOKYO – Petualangan Sora dan teman-teman Disney dalam Kingdom Hearts kembali berlanjut. Square Enix telah menyiapkan jadwal rilis untuk Kingdom Hearts 3 yang rencananya siap meluncur pada 2018.

Dilansir IGN, Kingdom Hearts 3 masih mengusung genre action-RPG (role playing game) untuk platform game konsol Playstation 4 dan Xbox One. Kingdom Hearts 3 ini adalah bagian terakhir dari seri Dark Seeker saga.

Dalam cuplikan singkat yang dirilis oleh Square Enix, diceritakan Sora, Donald, dan Goofy terbangun di kamar Andy. Tidak lama setelah itu, mereka harus menghadapi beberapa musuh utusan Heartless. Setelah itu Sora dan Woody berdiskusi mengenai teman-teman Woody yang hilang setelah kepergian Andy.

Ternyata, mereka diculik oleh Organization XIII. Mereka pun bersatu untuk menyelamatkan teman-teman Woody. Selain mempertajam detail tampilan tiap karakter, Kingdom Hearts 3 juga menghadirkan jalan cerita baru dan Keyblades teranyar.

Beberapa penampakan dunia Disney ternama muncul di gim itu. Di antaranya Menara Rapunzel dari film Tangled dan jalanan New Orleans dari film The Princess and the Frog. Selain itu, karakter-karakter kenamaan Disney pun bisa ditemukan di dalam gim ini.

Dari berbagai sesi panel yang digelar, satu panel yang menarik perhatian adalah hadirnya dunia Toy Story di dalam gim tersebut. Karakter seperti Sora, Donald Duck, dan Goofy akan menjelajahi dunia mainan bersama Woody dan teman-temannya untuk mencari Heartless, sang tokoh antagonis.

Kabar ini tentu saja sangat menggembirakan penggemar Kingdom Hearts. Mereka sudah menunggu hampir 13 tahun untuk sekuel gim besar kedua dalam seri ini. Ini juga bakal meredakan kekhawatiran bahwa gim ini tidak pernah akan keluar dari pengembangan.Atau dalam skenario kasus terburuk akan dihentikan selamanya.

Sekadar pengingat, serial Kingdom Hearts kali pertama kali dirilis pada 2002 silam. Empat tahun kemudian atau pada 2006, sekuel berjudul Kingdom Hearts 2 diluncurkan.Dengan jadwal peluncuran di tahun 2018, maka jarak antara judul kedua dan ketiga bisa dibilang terpaut sangat jauh.

Kendati begitu, ada beberapa judul spin-off yang dihadirkan dalam rentang waktu yang dimaksud. Spin-off yang dirilis di antara seri pertama yakni Kingdom Hearts: Chain of Memories dan Kingdom Hearts Re: Chain of Memories. Sedangkan sesudah Kingdom Heart 2, gim spin-off yang beredar yakni Kingdom Hearts Birth by Sleep, Kingdom Hearts 358/2 Days, Kingdom Hearts Coded, dan Kingdom Hearts Re:Coded.

(ahl)