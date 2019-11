TOKYO - Pada Oktober 2015, emulator CEMU kabarnya menjalankan Mario Kart 8 di PC. Terkini, game balapan mobil yang menampilkan karakter Mario itu dijalankan dalam tampilan resolusi layar 8K.

Dilansir Kotaku, Senin (7/8/2017), untuk memutar tampilan 8K, hanya pada beberapa PC tertentu yang support dan sanggup memutar YouTube di resolusi 8K. Namun, pengguna tetap dapat menyaksikan tampilan video 4K dari game itu yang aslinya berjalan di 8K.

Kabarnya, spesifikasi yang dapat menjalankan permainan di resolusi 3840 x 2160 terdiri dari prosesor i7-6700k dan GTX 1080 Ti. Tayangan permainan ini bisa disaksikan dalam video yang diunggah ke YouTube.

Informasi yang beredar sebelumnya mengungkapkan bahwa game ‘Mario Kart 8’ yang dirilis untuk Wii U, rupanya mampu membantu meningkatkan penjualan konsol itu. Padahal sebelumnya, konsol itu tidak tumbuh secara signifikan. Ini artinya, judul game yang bagus mampu menarik perhatian para gamer.

Menurut sebuah laporan dari GamesIndustri, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ telah berhasil meraih posisi nomor satu untuk video game di negara tersebut. Hal ini tak mengherankan mengingat popularitas franchise Mario Kart dan penerimaan ‘Mario Kart 8’ yang baik.

Hal yang mengejutkan lainnya yaitu GamesIndustry mencatat bahwa ini merupakan pertama kalinya game Nintendo berhasil mendarat di posisi teratas di Inggris sejak 2011. Ini artinya, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ berhasil mengalahkan ‘Legend of Zelda: Breath of the Wild’ yang telah mendapat review hampir sempurna.

Seperti diinformasikan sebelumnya, pada salah satu e-commerce populer, ‘Mario Kart 8 Deluxe’ telah berhasil menyalip ‘Breath of the Wild’ meski hanya satu platform.

Game Mario Kart 8 mengingatkan permainan racing yang pernah populer di PlayStation, Crash Team Racing. Crash Team Racing mengusung game yang memungkinkan gamer untuk memiliki senjata dengan cara menabrak kotak yang ada di lintasan balap.

Senjata itu bisa diarahkan kepada musuh untuk memperlambat laju kendaraannya atau senjata tersebut bisa dipakai untuk meningkatkan kecepatan mobil yang dikendalikan oleh gamer.

(ahl)