JAKARTA – Tidak semua aplikasi yang ada pada iPhone maupun iPad anda, ingin tetap disimpan. Ada kalanya, anda perlu untuk mengurangi beberapa memori yang habis karena banyaknya aplikasi yang digunakan.

Baca juga: iOS 11 Miliki 4 Fitur Baru, Apa Saja?

Bagi pengguna iPhone dan iPad, ada sejumlah cara sederhana yang bisa anda lakukan untuk menghapus beberapa aplikasi iOS yang dimiliki.

Dinukil dari laman MacWorld, berikut ini beberapa cara yang bisa anda lakukan menghapus aplikasi iOS di iPhone dan iPad, berikut cara menghapusnya!

Tag anda Wiggle

Menghapus aplikasi iOS pada perangkat iPhona dan iPad, merupakan cara yang mudah. Anda cukup menekan dan menahan aplikasi yang ingin anda hapus dari perangkat anda tersebut. Nantinya di bagian atas akan ada tanda X yang artinya, aplikasi tersebut sudah ditandai akan dihapus. Untuk menghapusnya, anda cukup menekan tanda X tersebut, sehingga yang terhapus bukan hanya pada aplikasi namun juga pada datanya.

Baca juga: Keren! Perbaikan iMessage Jadi Salah Satu Update yang Dibawa iOS 11 Beta 5

From Setting

Jika anda ingin mencari cara lain untuk menghapus aplikasi iOS pada iPad dan iPhone, anda juga bisa menggunakan pilihan yang ada di menu Setting. Caranya adalah pilih menu Setting > General> Storage & iCloud Usage. Dari menu tersebut, pilihlah manage storage. Lihatlah berapa aplikasi yang ingin anda hapus melalui daftar yang ada.

Daftar ini sendiri sangat berguna, terutama ini menunjukkan berapa banyak space yang dipakai di setiap aplikasi yang ada pada iPhone maupun iPad anda.

From iTunes on a Mac

Anda juga bisa memanfaatkan macbook untuk menghapus sejumlah aplikasi yang pada iPhone dan iPad anda. Jika anda ingin menghapus aplikasi menggunakan Mac, caranya adalah dengan membuka menu iTunes dan pilih Apps Library. Ada cukup untuk mengklik aplikasi yang memang ingin anda hapus, tekan dan pilih menu delete.

Baca juga: Mantap, iOS 11 Diperkirakan Akan Capai 87% Pengguna pada Awal Peluncuran Resmi

When Updating via iTunes on a Mac

Nah, inilah cara terakhir yang bisa anda lakukan untuk menghapus aplikasi iOS pada perangkat iPhone maupun iPad. Saat anda sedang mengupdate iTunes, anda bisa sekaligus memilih sejumlah aplikasi yang memang ingin dihapus. Caranya adalah dengan membuka menu iTunes dan pilih delete from library. (afr)

(kem)