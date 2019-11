JAKARTA - Sebagai salah satu media sosial yang banyak digunakan di Indonesia, Instagram menjadi wadah untuk berbagi momen, seperti foto-foto saat travelling.

Tak hanya memanfaatkan kamera DSLR, kamera smartphone kini juga telah dibekali teknologi sehingga menghasilkan foto yang tak kalah dari hasil foto kamera DSLR.

Untuk mendapatkan hasil foto terbaik dari kamera smartphone, sejumlah teknik pengambilan gambar bisa dilakukan. Berikut tips membuat foto traveling indah di Instagram, dikutip dari siaran pers Polytron.

Pelajari Teknik

Cobalah pelajari komposisi dasar pengambilan gambar, antara lain rule of third yakni garis bantu, framing, angel of view, sudut pengambilan gambar dan pencahayaan.

Perhatikan Pencahayaan

Dalam pengambilan gambar, pencahayaan menjadi salah satu kunci penting, apalagi jika kamu memotretnya dengan kamera handphone. Pencahayaan bisa diatur dengan setting kompensasi exposure.

Atur ISO

Agar setting kamera smartphone kamu bisa setara dengan DSLR, kamu juga bisa mengaturnya pada bagian ISO. ISO merupakan sebuah tingkat sensitivitas kamera kepada cahaya yang ada di sekitar objek.

Seperti halnya kamera profesional, sejumlah smartphone kini juga sudah dibekali dengan fitur ISO, salah satunya Polytron Prime 7. Prime 7 dengan kapasitas 8MP kamera depan wide angle dan 13MP kamera belakanh bersensor ISOCELL.

(ahl)