JAKARTA - Anda yang hobi bermain game balapan, nama Need for Speed mungkin tak asing lagi di telinga. Game besutan Electronic Arts itu memang menjadi salah satu game legendaris di dunia kebut-kebutan.

Bersamaan dengan acara E3 2017, EA dilaporkan bakal mengeluarkan Need for Speed Payback yang akan tersedia untuk konsol Play Station 4 dan Xbox One. Selain itu game ini juga akan bisa dimainkan di perangkat PC.

Nah, baru-baru ini NVidia mengumumkan syarat agar bisa memainkan Need for Speed Payback di perangkat PC. Sebagaimana dirangkum dari Ubergizmo, Jumat (22/9/2017), game tersebut dapat menawarkan resolusi 720 piksel dalam 30 fps.

Syarat minimum yang mesti dipersiapkan untuk pengaturan terendah itu yakni menggunakan prosesor Intel i3-6300 atau AMD FX 8150. Kapasitas RAM minimumnya yakni 6 GB dan kapasitas penyimpanan 30 GB.

Sementara dari sisi grafis, GPU yang diperlukan yakni NVidia GeForce GTX 750 Ti, GTX 1050, atau AMD 7850, 78670 atau yang lebih tinggi.

Bagi para gamer yang ingin mendorong kinerja game lebih jauh untuk pengalaman 1080p pada 60 fps, mereka diminta untuk memiliki CPU Intel i5-4690K atau AMD FX 8350 atau yang lebih baik.

RAM yang dipersiapkan minimal 8GB, dan dukungan grafis dari NVIDIA GeForce GTX 1060 atau AMD Radeon RX 480, 580 atau yang lebih baik lagi.

Tentunya jika Anda memiliki spesifikasi lebih baik dari itu maka Anda bisa menjalankan game di setting yang lebih tinggi lagi. Need For Speed ​​Payback saat ini dijadwalkan untuk dirilis pada tanggal 10 November 2017.

(kem)