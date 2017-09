WASHINGTON - Sebuah video menjadi viral di internet yang menggambarkan sesuatu yang mengerikan. Sebuah induk laba-laba yang sedang membawa anak-anaknya dipunggung membuat seorang ayah dan anak panik.

Dilansir dari Dailymail, Rabu (27/9/2017), rekaman tersebut diambil oleh seorang ayah dan anak di Kanton, Georgia, Amerika Serikat. Mereka berhasil merekam dan menunjukkan arakhnida yang berada di rumahnya.

Arakhnida adalah hewan invertebrata berkaki sendi dan memiliki 8 kaki. Saat sang ayah mendekatkan kamera kepada laba-laba tersebut, anaknya bertanya apakah benda tersebut.

Ayahnya dengan santai menjawab bahwa benda tersebut adalah laba-laba dengan 1 ton bayi di atasnya dan berhasil membuat anaknya sendiri terkejut. Kemudian di dalam video tersebut tampak sang ayah menjatuhkan air liur pertama dan meleset tepat di samping laba-laba tersebut.

Tetapi ketika air liur kedua keluar, cairan tersebut jatuh tepat di atas tumpukan bayi laba-laba dan membuat ratusan bayi kabur tak beraturan arah dan hilang dari pandangan. Ketika telur laba-laba menetas, mereka biasanya memanjat ke atas tubuh induknya dan menghabiskan beberapa hari pertama mereka sebelum hidup mandiri.

Seringkali orang bingung dengan fenomena tersebut dan mengira bayi tersebut keluar dari tubuh induknya. Namun nyatanya mereka hanya tinggal di atas tubuh induk untuk beberapa hari.

Setelah anak laba-laba tersebut melarikan diri, terdengar sang ayah berkomentar, ”Ya Tuhan, kenapa hal itu sangat memuaskan dan rasanya sangat enak”. Namun tak berapa kemudian, sang ayah menyadari bahwa ia mendapat hukuman dari alam semesta bahwa telah menakut-nakuti keluarga laba-laba.

Kemudian ia menyadari bahwa rumahnya telah dipenuhi oleh ratusan anak laba-laba. Beberapa hari sebelumnya juga beredar video yang viral di internet mengenai penampakan seekor laba-laba.

Dalam video tersebut menunjukkan seekor tarantula berwarna biru cerah dengan garis-garis putih pada tubuhnya dan sedang berjalan di atas tangan seorang pria. Menurut IUCN (The International Union for Conservation of Nature) Red List of Threatened Species, Poecilotheria metallica termasuk sebagai spesies yang terancam punah.

(ahl)