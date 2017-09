JAKARTA - Artikel Techno Okezone cukup banyak dibaca oleh netizen. Artikel terpopuler itu mulai dari NASA ungkap misteri bilah es raksasa di Pluto hingga peneliti pecahkan teka-teki reproduksi cacing pipih.

Menakjubkan! NASA Ungkap Misteri 'Bilah Es' Raksasa di Pluto

Misi New Horizons NASA (National Aeronautics and Space Administration) pertama kali melihat ‘bilah es’ raksasa pada 2015. Sekarang, para ilmuwan berhasil memecahkan misteri bagaimana bilah es raksasa tersebut terbentuk di permukaan planet.

Datang ke Jakarta, Bos Xiaomi Sempat Pamer Mi Mix 2

Lei Jun yang tak lain adalah pendiri Xiaomi hadir ke Indonesia. Dalam lawatannya ke The Xiaomi Way of Inovation, ia memperkenalkan ponsel flagship terbaru mereka, Mi Mix 2.

Peneliti Akhirnya Pecahkan Teka-teki Reproduksi Cacing Pipih, Ini Penjelasannya!

Planarian air tawar dapat ditemukan di seluruh dunia dan umumnya dikenal sebagai cacing pipih serta terkenal dengan kemampuan regeneratif mereka. Melalui proses yang disebut fisi, planarian dapat bereproduksi secara aseksual dengan membagi diri menjadi 2 bagian dan menghasilkan cacing baru dalam waktu sekira 1 minggu.

(ahl)