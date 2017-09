JAKARTA – Lei Jun yang tak lain adalah pendiri Xiaomi hadir ke Indonesia. Dalam lawatannya ke The Xiaomi Way of Inovation, ia memperkenalkan ponsel flagship terbaru mereka, Mi Mix 2.

Ia menyebutkan Mi Mix 2 merupakan ponsel tersulit yang pernah mereka buat. “Ponsel buatan kami dengan proses tersulit yang pernah kami buat,” kata Lei Jun di Jakarta, Rabu (27/9/2017), seperti diberitakan Antara.

Mi Mix 2 resmi diluncurkan pertengahan bulan ini, memakai RAM 8GB dan rancangan unibodi yang berbahan keramik. Menurut Lei Jun, proses pembentukan bodi ponsel memakan waktu hingga tujuh hari dan ponsel tersebut dipanaskan di suhu 1.400 derajat Celsius selama lima hari.

CEO Xiaomi itu optimistis flagship terbaru mereka akan sukses seperti pendahulunya, Mi Mix, yang mendapat banyak penghargaan untuk desain ponsel.

Mi Mix pertama hadir pada 2016, memakai layar full display tanpa bezel sehingga memberi pandangan yang lebih luas ke layar ponsel. Namun sayang, Jun tidak menjelaskan kapan Mi Mix 2 akan hadir di pasar Indonesia.

Pesaing iPhone X

Mi Mix 2 mengusung bodi tanpa bezel yang serupa dengan iPhone X. Menarik bila membandingkan spesifikasi kedua handet ini.

Informasi yang beredar sebelumnya mengungkapkan perbedaan antara dua handset tersebut. Dari sisi layar, Apple iPhone X mengusung 5,8 inci, berbeda tipis dengan 5,99 inci pada Xiaomi Mi Mix 2.

Bila iPhone X tampil dengan resolusi 1125 x 2436 pixel, Mi Mix 2 hadir dengan 1080 x 2160 pixel.

Masuk pada hardware perangkat, prosesor yang ditanamkan pada iPhone X yakni Apple A11 Bionic dengan CPU Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral), sedangkan Mi Mix 2 dengan Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 (CPU Octa-core).

RAM yang dimiliki Mi Mix 2 tampaknya lebih unggul karena perusahaan menawarkan opsi 6GB atau 8GB, sementara pada iPhone X dengan RAM 3GB. Kedua handset juga menawarkan pilihan storage dengan kapasitas besar, yakni dari yang terendah 64GB serta yang tertinggi 256GB.

Pada sektor kamera, iPhone X hadir dengan fitur dual 12MP, f/1.8 & f/2.4 dilengkapi kemampuan autofokus, OIS, zoom optical 2x serta quad-LED (dual tone) flash. Untuk kamera depannya, Apple membekali X dengan sensor 7MP dengan bukaan f/2.2.

Sementara Mi Mix 2 mengusung kamera utama 12MP dilengkapi fitur OIS (4-axis), dual-LED (dual tone) flash. Pada kamera depan, Xiaomi membekali Mi Mix 2 dengan ketajaman 5MP. (ahl)

