CUPERTINO - Apple memang telah mengeluarkan sistem operasi terbarunya, iOS 11. Meski memiliki banyak fitur menarik di dalamnya, rupanya tak semua pengguna suka dengan OS terbaru itu.

Bagi pengguna yang tak menyukai iOS 11, pengguna bisa saja kembali ke iOS 10 atau melakukan downgrade. Untuk melakukan itu, berikut caranya seperti dikutip Okezone dari Digital Trends, Kamis (28/9/2017).

1. Patikan Anda menginstal iTunes versi Terbaru

Untuk melakukan ini, Anda bisa membuka Help > Check for Update.

2.Download file iOS 10.3.3 IPSW

Anda perlu men-download file iOS 10.3.3 IPSW untuk perangkat khusus Anda secara manual. Download ke desktop Anda atau tempat yang mudah ditemukan.

3. Matikan Find My iPhone

Sebelum Anda melakukan restore, Anda perlu mematikan Find My iPhone. Untuk melakukannya, buka Setting> (Nama Anda) >iCloud. Scroll down ke Find My iPhone dan pastikan itu dimatikan.

4. Pastikan iTunes Terbuka

Sambung perangkat iOS Anda ke komputer Anda dan pastikan iTunes terbuka.

5. Pasang Perangkat iOS ke mode recovery DFU

Begitu Anda memasuki mode DFU, iTunes akan memberitahu Anda bahwa iPhone mendeteksi mode pemulihan. Anda bisa klik OK pada pesan ini dan mulailah proses recovery.

6. Tahan tombol SHIFT jika Anda menggunakan Windows, atau tombol Option jika Anda menggunakan Mac, dan pada saat bersamaan klik pada Restore iPhone di iTunes.

7. Sebuah Jendala akan muncul meminta Anda mencari file iOS IPWS

Dalam kasus ini, Anda ingin memilih iOS 10.3.3 file IPSW yang Anda download di langkah 2. Misalnya, jika Anda memiliki iPhone 7 Plus, nama filenya adalah "iPhone_7Plus_10.3.3_14G60_Restore.ipsw".

8. Pada tahap ini, iTunes memulai proses pemulihan perangkat Anda.

Setelah selesai, iOS akan menanyakan apakah Anda ingin mengembalikan backup atau jika Anda ingin mengaturnya sebagai perangkat baru. Perhatikan bahwa Anda hanya bisa mengembalikan backup yang dibuat dengan iOS 10.3.3.

(din)