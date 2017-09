JAKARTA – Twitter belum lama ini menlakukan pengujian aplikasinya dengan memberikan penambahan jumlah karakter dalam kolom tweet-nya menjadi 280 karakter. Berkat pengujian tersebut, nantinya pengguna dapat mem-posting tweet dengan kata yang lebih banyak.

Sejatinya, penambahan karakter ini dilakukan Twitter untuk memberikan pengalaman lebih kepada pengguna. Sebagaimana diketahui, Twitter sebelumnya hanya membatasi karakter tweet sebanyak 140 karakter saja. Alhasil tweet tak pernah terlihat dengan kalimat yang panjang.

Namun rupanya meski beberapa kalangan menyambut penambahan karakter tersebut, netizen lainnya malah melontarkan komentar lucu. Beberapa netizen bahkan menyebutkan kehilangan 140 karakter yang menjadi ciri khas micro blogging tersebut, meski belum jelas kapan Twitter akan merilis update aplikasinya.

Tak hanya itu, netizen yang belum merasakan penambahan karakter malah mengaku gembira meski netizen lainnya merasa penasaran dengan 280 karakter. Berikut beberapa komentar lucu netizen atas hadirnya penambahan karakter Twitter menjadi 280 karakter.

“twitter yg 140 karakter aja belom sempet eug kenalin semua sifatnya kaya gmn aja. lah, ini malah nambah lagi karakternya jd 280. yharabb :(,” kata akun @ridhoezky.

“ngetwit 280 karakter bisa sholat wajib 5 waktu bolong2,” cuit akun @mhdjns.

“Twitter udah 280 karakter tapi saldo atm masih tetep 5 karakter. #sobatmiskin #tanggaltua,” ujar netizen @sis_kaesa.

“Twitter aja udah Naik Dari 140 ke 280 Padahal 'Would you marry me' Cuma 15 karakter Tapi kamu ga berani berani nulis ke aku (AYO RT!!),” tulis akun @ronitoxid.

“ngapain 280 karakter, Jomblo butuhnya cuma 14 karakter Aku cinta kamu Udah titik,” komentar netizen @LiliKhairi.

“apalah arti 280 karakter kalo aku bilang "Hay" aja gak ada artinya buat kamu,” kata netizen @mardifachriza.

“Twitter mau dibikin 280 karakter tetep gak bikin kamu balikan sama aku kan Percuma gak ngaruh,” ujar netizen @Anita_R21.

“140 karakter : Hmmm

240 karakter : Hmmm

Kayanya ga berfungsi untuk limbad,” cuit akun @rendyusanto.

Sementara itu akun @romiyooo mengatakan “Kabarnya Whatsapp justru akan membatasi chat-nya cuma sampe 50 karakter ya? Dengan alasan, chat panjang-panjang dibalesnya "Hehehe" doang.” (lnm).

(kem)