JAKARTA - Di ajang telekomunikasi dunia, ITU Telecom World 2017, yang diselenggarakan di Busan, Korea Selatan, mulai 25 September hingga 28 September 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara mendapatkan penghargaan bergengsi.

Menteri Komunikasi dan Informatika mendapatkan Recognition of Excellence untuk “Key Message on Digitally Empowered and MSME (Micro and Small Medium Enterprises) and Digital Connectivity as World’s Solution to Wealth Distribution Disparity”.

Sementara beberapa startup yang turut diboyong dalam acara tersebut juga mendapatkan penghargaan dari International Telecomunication Union Telecom World 2017 (ITU Telecom World 2017).

Startup tersebut di antaranya Modalku (Pemenang Global SME Award dengan nilai tertinggi (Excellence Award)), Tukangsayur.co (Finalis Global SME Award kategori Business Model), dan Kampung UKM Digital (Finalis Global SME Award kategori Greatest Social Impact).

Telkom Indonesia juga mendapatkan penghargaan lewat Admedika untuk kategori Coporate Award bidang E-health.

Menteri Rudiantara mengatakan bahwa wakil startup yang hadir di ajang ITU Telecom World 2017 ini merupakan best practice telah ditemukannya solusi digital yang memungkinkan sinergi terintegrasi yang mendukung perkembangan UKM.

Selain itu mereka juga dapat memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui terlaksananya sharing economy, workforce digitalization, dan financial inclusion. Selain beberapa startup dan perusahaan di atas, hadir pula salah satu unicorn Indonesia, Tokopedia dan wadah bagi bibit startup Gerakan 1000 Startup.

ITU Telecom World merupakan kegiatan yang diinisiasi oleh International Telecommunication Union (ITU) sebagai suatu platform global percepatan inovasi-inovasi bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Dalam acara tersebut, Menkominfo Rudiantara diminta oleh Sekjen ITU menjadi pembicara khusus pada acara opening session dari keseluruhan kegitan ITU Telecom ini.

ITU Telecom ini digelar setiap tahun. Dalam beberapa tahun terakhir, kegiatan ITU Telecom mewadahi ide-ide dengan semangat kewirausahaan atas startup digital dan UKM bidang TIK. Acaranya sendiri telah berakhir pada 28 September 2017 kemarin.

