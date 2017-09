CALIFORNIA - Badan Antariksa Amerika Serikat, NASA memberikan bocoran probe atau pesawat luar angkasa baru yang akan 'menyentuh' matahari, termasuk perisai termal yang baru dipasang yang bisa menahan suhu 2.500 derajat fahrenheit.

Parker Solar Probe (PSP), yang akan diluncurkan dari Cape Canaveral Air Force Station, Florida pada Juli 2018 akan terbang langsung ke atmosfer matahari di dunia yang pertama.

Perangkat, kini telah ditunjukkan dalam konfigurasi penerbangan untuk pertama kalinya di Johns Hopkins Applied Physics Laboratory di Laurel, Maryland, di mana ia sedang dibuat.

Dikutip dari laman Daily Mail, Jumat (29/9/2017), setelah peluncuran, ia akan mencapai orbit dalam jarak empat juta mil dari matahari dan akan mengukur aktivitas di permukaan luarnya, yang dikenal sebagai 'korona'.

Probe itu akan mengumpulkan informasi penting tentang kehidupan bintang dan kejadian cuaca mereka, dan akan membantu para ilmuwan memperbaiki bagaimana manusia memprediksi lidah api matahari yang berbahaya.

Perisai panas revolusioner yang akan melindungi pesawat luar angkasa itu dipasang untuk pertama kalinya pada 21 September. Ini merupakan satu-satunya cara pesawat luar angkasa akan memiliki sistem proteksi termal, yang mencapai 2.500 derajat fahrenheit saat berada di bawah sinar matahari hingga menjelang peluncuran

Ia memiliki ukuran diameter 8 kaki dan terbuat dari komposit karbon 4,5 inci. NASA mengumumkan secara resmi PSP dalam acara live streaming pada Mei lalu di University of Chicago's William Eckhardt Research Centre Auditorium.

"Kami ingin mengambil tantangan untuk pergi ke lingkungan termiskin di tata surya, dan bertahan," kata Dr. Thomas Zurbuchen, administrator asosiasi Nasa's Science Mission Directorate di Washington.

"Kami ingin mengukur lingkungan di sana dan menemukan proses pemanasan yang membuat korona panas, dan proses apa yang mempercepat angin matahari," lanjutnya.

Dr. Zurbunchen kemudian mengumumkan, live on air bahwa probe, yang awalnya dijuluki Solar Probe Plus akan diganti namanya menjadi Parker Solar Probe setelah ilmuwan University of Chicago Eugene Parker mempelopori ilmu angin matahari.

Sementara itu, Dr. Nicola Fox, ilmuwan proyek misi di Laboratorium Fisika Terapan Johns Hopkins di Laurel, Maryland kemudian mengatakan bahwa hingga saat ini, NASA tidak memiliki bahan lanjutan yang dibutuhkan untuk melakukan kunjungan yang begitu dekat ke korona matahari.

Dia menambahkan bahwa korona sebenarnya lebih panas dari pada pusat matahari dan menemukan mengapa itu merupakan bagian penting dari misi penyelidikan.

"Saya suka menganggap ini sebagai misi paling keren dan terpanas," katanya.

Dia menjelaskan bahwa Parker Solar Probe secara bertahap akan berselancar lebih dekat ke matahari, ke dalam korona. Pesawat itu akan tahan terhadap suhu yang lebih tinggi dibanding probe yang telah ada sebelumnya.

(din)