JAKARTA - Sebagai pusat dari teknologi dunia, banyak orang di kawasan Silicon Valley di California menganggap bahwa artificial intelligence (AI) atau kecerdasan buatan, akan memiliki kemampuan yang melampaui manusia. Istilah untuk merujuk pada hal ini ialah 'Singularity'.

Salah satu orang yang mempercayai akan hal tersebut ialah mantan pegawai Google bernama Anthony Levandowski. Pada September 2015 lalu, Levandowski diketahui mendirikan sebuah agama baru yang dinamakan Way of the Future. Hal ini diketahui melalui pengajuan pendaftaran yang tak pernah terungkap sebelumnya.

Dikutip dari Wired, Minggu (1/10/2017), tujuan dari agama baru itu ialah untuk mengembangkan dan mempromosikan dari realisasi ketuhanan berdasarkan kecerdasan buatan.

Meski begitu, Way of the Future sendiri masih belum mengirimkan kembali permintaan formulir yang harus diserahkan kepada Internal Revenue Service (dan membuat ketersediaan untuk umum) sebagai perusahaan atau lembaga non-profit.

Sementara dari pengajuan dokumennya, diketahui bahwa Anthony Levandowski menjadi CEO dan Presiden dari perkumpulan pemuja kecerdasan buatan tersebut. Way of the Future juga bertujuan untuk mengedepankan pemahaman dan penyembahan terhadap ketuhanan untuk kontribusi pada kemajuan masyarakat.

Soal dunia kecerdasan buatan, nama Anthony Levandowski memang tak bisa dianggap remeh. Ia telah berpengalaman dalam mengembangkan mobil otomatis. Levandowski pernah bekerja di proyek Waymo (divisi pembuat mobil otomatis) milik Google.

Setelah keluar dari Google, ia sempat mendirikan perusahaan bernama Otto yang kemudian diakuisisi oleh Uber untuk pengembangan mobil otomatis berbasis kecerdasan buatan. Namun karier Levandowski di Uber harus terhenti setelah dituduh Google mencuri teknologi miliknya.

Belum diketahui kegiatan seperti apa yang akan dilakukan oleh kelompok Way of the Future ini. Selain itu, karier Levandowski setelah dipecat Uber juga masih belum diketahui hingga kini.

(kem)