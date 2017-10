JAKARTA - Dirilis pada 22 September 2017, bersamaan dengan iPhone 8 dan iPhone X, iPhone 8 Plus adalah handset keempat Apple yang menampilkan layar 5,5 inci setelah iPhone 6 Plus (2014), iPhone 6s Plus (2015), dan iPhone 7 Plus (2016).

Meskipun beberapa orang mungkin memperkirakan iPhone 8 Plus akan lebih tipis dari pendahulunya, namun pada kenyataannya iPhone Plus adalah yang paling tebal sampai saat ini. Secara keseluruhan, iPhone 8 Plus adalah iPhone terbesar dan terberat yang pernah dibuat Apple.

Dikutip dari Phone Arena, Minggu (1/10/2017), iPhone 8 Plus memiliki bobot 202 gram (7.13 oz) dan menjadi handsetpertama Apple yang memiliki berat lebih dari 200 gram. Kemungkinan hal ini diakibatkan oleh tambahan lapisan kaca dibagian belakang ponsel.

iPhone baru ini memiliki bobot hampir seberat Nokia E90 Communicator (210 gram) dari satu dekade lalu. Sedangkan untuk smartphone Apple sebelumnya, iPhone 7 Plus memiliki berat 188 gram, iPhone 6s Plus 192 gram, dan iPhone 6 Plus (iPhone 5,5 inci pertama) memiliki berat 172 gram.

Lantas berapa berat iPhone X yang memiliki desain nyaris tanpa bingkai? Ternyata verian tertinggi Apple ini memiliki berat 174 gram. Sementara semua model iPhone dengan ukuran layar lebih kecil lainnya jelas tak akan mendekati bobot iPhone 8 Plus.

Menariknya lagi, iPhone 8 Plus juga lebih berat dari smartphone anyar high-end lainnya, terlepas dari ukuran layarnya. Contohnya ialah Samsung Galaxy Note 8 berbobot 195 gram, Essential Phone yang terbuat dari titanium memiliki berat 185 gram, sedangkan LG V30 sangat ringan, yakni hanya 158 gram.

iPhone 8 Plus sendiri memiliki dimensi 6,24 x 3,07 x 0,30 inci (158,4 x 78,1 x 7,5 mm). Ini menjadikan iPhone 8 Plus sebagai varian iPhone terberat yang pernah dibuat Apple dan juga melebihi bobot kompetitornya.

(kem)