JAKARTA - Apple akan melakukan investigasi soal ledakan yang terjadi pada iPhone 8 Plus. Perusahaan yang berbasis di California, Amerika Serikat, itu akan memeriksa baterai dan faktor lainnya yang dapat mengakibatkan ledakan.

Kejadian tersebut sempat membuat heboh dunia maya di Taiwan, negara yang menjadi lokasi kejadian. Diberitakan sebelumnya, seorang wanita bernama Wu mendapati smartphone miliknya meledak saat diisi ulang.

Ia mencoba mengisi ulang iPhone 8 Plus saat sisa baterainya masih sebanyak 70%. Dalam tiga menit, smartphone miliknya itu meledak.

Wu mengatakan bahwa kabel USB yang digunakan untuk mengisi daya merupakan bawaan saat ia membeli iPhone tersebut. Ia lantas membawa smartphone itu ke fasilitas Apple guna diperiksa penyebabnya dan tindakan selanjutnya dari Apple.

Kasus yang menimpa iPhone 8 Plus tak hanya sampai di situ. Halaman The Independent melaporkan adanya masalah baterai. Seorang konsumen asal Jepang mengeluh iPhone 8 Plus yang baru dibelinya terbuka di bagian rangka.

Layarnya tampak melengkung sehingga terdapat celah menganga yang cukup lebar. Lebih parahnya, iPhone 8 Plus itu baru diterimanya dari hasil pemesanan. Apple kemudian mengaku sedang mencari tahu penyebabnya dan menolak untuk memberi komentar.

Apple sendiri menggunakan baterai buatan Samsung SDI, Amperex Technology Limited, dan LG Chem. Kedua pemasok baterai, Samsung SDI dan Amperex Technology Limited (ATL), merupakan pembuat baterai yang menyebabkan ledakan di Galaxy Note 7 tahun lalu.

Selain itu, ATL merupakan salah satu perusahaan baterai yang telah memasok kepada Apple selama bertahun-tahun.

Namun, dari pihak Samsung sendiri mereka telah memperketat uji coba terhadap keamanan baterai dan tak lagi mendatangkan baterai dari ATL untuk smartphone premiumnya.​

