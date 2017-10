JAKARTA - Snapchat kabarnya akan memiliki sebuah filter augmented reality (AR) baru yang menggunakan instalasi seni populer berupa patung balon anjing. Hal ini diketahui melalui website resmi art.snapchat.com yang menampilkan hitung mundur kehadirannya.

Dalam website tersebut pengunjung akan menemukan patung balon anjing karya Jeff Koons dan proyek lainnya bernama 'Artwork All Around You'.

Dikutip dari The Verge, Selasa (3/10/2017), aplikasi yang dimiliki oleh Snap Inc. itu memang telah mendorong penggunaan augmented reality selama dua tahun belakangan ini. Melalui AR, pengguna bisa melihat efek-efek tertentu dan digunakan bersamaan dengan swa-foto.

Meski demikian belum jelas bagaimana proyek seni ini akan merepresentasikan kehidupan nyata. Namun tampaknya akan melibatkan karya digital yang dirancang oleh Koons yang muncul di lokasi dunia nyata, terkunci secara geo ke lokasi pengguna.

Jika Anda pernah bermain game Pokemon Go, mungkin bisa membayangkan bagaimana patung balon anjing itu akan ditampilkan Snapchat.

Patung itu sendiri merupakan karya seni kontemporer yang menggabungkan budaya pop dan teknik pahatan rumit. Dinamakan sebagai 'Balloon Dog' kreasi Jeff Koons ini terjual seharga USD58,4 juta atau sekira Rp791 miliar pada 2013 lalu.

Snap Inc. masih belum memberikan komentar soal keberadaan karakter tersebut. Namun yang pasti, Jeff Koon memang dikenal sebagai pengguna Snapchat yang aktif.

