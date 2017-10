JAKARTA - Ubisoft memiliki sayembara yang cukup unik untuk sebuah game yang akan dirilisnya. Pengembang game ini membuka kontes kentut terbaik bernama 'I Am The Fart' yang dimulainya pada 2 Oktober 2017.

Ubisoft meminta orang-orang untuk mengirimkan video sedang kentut hingga 16 Oktober 2017. Saat periode audisi tersebut berakhir, pihak pengembang game dan pemilik studio South Park Digital akan memutuskan siapa pemenangnya.

Peserta dengan suara kentut terbaik, akan diundang ke San Francisco untuk melakukan rekaman. Suara kentut sendiri merupakan jurus dari salah satu karakter dalam game South Park: The Fractured But Whole bernama New Kid.

Dikutip dari Gamespot, Selasa (3/10/2017), game tersebut kini sedang dalam pengembangan internal di Ubisoft. Rencananya game ini akan dirilis untuk perangkat konsol PlayStation 4, Xbox One, dan PC pada 17 Oktober 2017.

South Park: The Fractured But Whole memberikan pemainnya untuk mengontrol pantat. Dengan tambahan suara kentut, game ini akan terdengar unik sekaligus jorok.

Ini bukanlah program unik pertama yang dimiliki oleh Ubisoft. Pengembang yang populer dengan game Watch Dogs ini sebelumnya juga pernah berkaitan dengan kentut.

Pada Agustus 2016, Ubisoft merilis perangkat bernama Nosulus Rift, yang terdengar seperti parodi dari Oculus Rift. Perangkat ini memungkinkan pemain South Park: The Fractured But Whole yang baru diperkenalkan saat itu, dapat mencium bau kentut.

