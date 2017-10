JAKARTA – Android Pay telah cukup lama melenggang di berbagai negara. Layanan yang merupakan re-branding dari Google Wallet ini kini menambahkan sederet mitra untuk memanjakan penumpangnya.

Android Pay telah menambahkan 16 institusi keuangan yang mendukung layanan pembayaran. Alhasil total institusi yang menjadi mitra Android Pay kini mencapai 1.012 institusi.

Android Pay menambahkan bank dan institusi keuangan yang berada di Amerika Serikat (AS), Inggris, Kanada, Rusia, Belgia, Jepang, Selandia Baru, Singapura, Australia, Polandia, Hong Kong, Taiwan dan Irlandia.

Diketahui, daftar bisnis dan negara yang didukung layanan tersebut terus berkembang. Meski begitu, sejauh ini Apple dinilai lebih berperan dalam menambahkan dukungan untuk Apple Pay-nya ketimbang Google dengan Android Pay.

Deretan 16 institusi keuangan yang baru saja ditambahkan dan kini mendukung Android Pay, yaitu Chevron Federal Credit Union, Collins State Bank, Diebold Federal Credit Union, DuGood Federal Credit Union, First Federal Bank, First State Bank of Mendota, Hawthorn Bank, dan Litchfield National Bank.

Selain itu institusi lainnya yakni Pentagon Federal Credit Union, People’s Choice Federal Credit Union, Peoples Bank, Progressive Savings Bank, Sidney Federal Credit Union, TBK Bank, Vacationland Federal Credit Union, dan Washington Financial Bank.

Layanan Android Pay pertama kali diluncurkan di AS pada 2015. Selain di AS, Android Pay juga bisa digunakan diantaranya di Inggris, Irlandia, Polandia, Singapura, Australia, Hong Kong dan Selandia Baru.

Tiga perusahaan teknologi terbesar di dunia, Apple, Google dan Samsung hingga saat ini terus menggalakkan layanan pembayaran mobile melalui perangkatnya dengan berekspansi ke berbagai negara.

Tak hanya itu, LG juga belum lama ini telah merilis layanan pembayarannya bertajuk LG Pay untuk bersaing dengan Samsung, Apple serta Android Pay. Untuk sementara, LG Pay hanya terbatas pada kartu yang dikeluarkan oleh Shinhan, KB, BC, dan Lotte.

Sayangnya, LG tak menyebutkan kapan ia berencana untuk membawa LG Pay ke luar Korea Selatan. Demikian seperti dilansir GSM Arena, Rabu (4/10/2017). (lnm).

(kem)