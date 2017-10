JAKARTA - Google melalui anak perusahaannya, DeepMind, membentuk tim yang akan meneliti soal isu yang bekaitan dengan kecerdasan buatan (artificial intelligence).

Beberapa isu yang akan menjadi perhatian DeepMind untuk diteliti ialah soal dampak ekonomi dari sistem otomatisasi, bias kecerdasan buatan, serta membentuk keyakinan bahwa kecerdasan buatan memiliki etika dan nilai moral terhadap kehidupan.

Dikutip dari The Verge, Rabu (4/10/2017), tim peneliti terdiri dari delapan orang staf purna waktu, namun DeepMind berencana menambahnya menjadi 25 orang dalam kurun waktu setahun. Mereka tergabung dalam tim DeepMind Ethics & Society atau DMES.

Enam orang dari jumlah tim saat ini, berasal dari institusi lain seperti Nick Bostrom, dari Oxford, dan Tha AI Now Institute, dan Leverhulme Centre for the Future of Intelligence.

Dalam sebuah postingan blog yang mengumumkan tim tersebut, co-leader Verity Harding dan Sean Legassick menulis bahwa DMES akan membantu DeepMind "mengeksplorasi dan memahami dampak dunia nyata AI."

"Jika teknologi AI adalah untuk melayani masyarakat, mereka harus dibentuk berdasarkan prioritas dan masalah masyarakat," tulis Harding and Legassick.

DeepMind Ethics & Society akan mempublikasikan hasil penelitiannya bersamaan dengan hasil lain pada 2018 mendatang. Hal ini diharapkan bisa memberikan penjelasan bagaimana kecerdasan buatan hadir di tengah masyarakat tanpa ada rasa khawatir.

