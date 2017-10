CALIFORNIA - Seorang wakil sheriff Big Springs di Howard County, Texas Charles Forgus mengatakan bahwa ia dan seniornya melihat lokasi kecelakaan dari UFO Roswell yang diduga terjadi pada Juli 1947.

Penuturannya itu terkuak dalam sebuah video wawancara yang muncul Juni lalu. Forgus menjelaskan secara terperinci kepada seorang detektif swasta bagaimana dia melihat piring terbang yang jatuh dan alien yang mati dikeluarkan dari sana sebelum pasangan itu diberitahu untuk meninggalkan tempat kejadian.

Laporan yang difilmkan pada 1999 dirilis dalam buku UFOs Today, 70 Years of Lies Misinformation and Government Cover-Up by Dr Irena Scott pada Juni lalu.

Penyidik UFO Inggris Philip Mantle, yang mempublikasikannya mengatakan bahwa ia dikritik oleh orang lain di lapangan karena merilis video itu, di tengah klaim bahwa itu adalah kesaksian palsu.

Namun, Mantle mengatakan bahwa penyelidikan lebih lanjut telah membuktikan pembebasan itu dan menyarankan agar Forgus mengatakan yang sebenarnya, seperti dikutip dari Express.co.uk, Kamis (5/10/2017).

Roswell berada di jantung pemandangan UFO sejak Juli 1947 ketika militer mengumumkan dalam sebuah siaran pers bahwa mereka menemukan sisa piring terbang yang jatuh di padang pasir di dekatnya.

Tapi, keesokan harinya, ia mencabut pernyataan tersebut, dengan mengatakan bahwa itu sebenarnya merupakan balon udara Angkatan Udara AS yang rusak. Saksi kemudian maju untuk mengatakan ada benda asing di dalam kapal jatuh, yang bersama dengan reruntuhan itu kemudian dibawa ke sebuah pangkalan militer rahasia misterius.

Ada klaim dan klaim balik, termasuk mayat itu merupakan bonek uji mogok dan merupakan balon rahasia yang mematai orang Rusia. Semua kebingungan berarti ini merupakan salah satu teori konspirasi terbesar di dunia sampai hari ini.

Forgus menggambarkan pendengaran tentang lokasi kecelakaan di radio polisi sementara dia dan sheriff Jess Slaughter sedang berada di dekat Roswell untuk menjemput seorang tahanan.

Dia mengatakan bahwa mereka mengambil jalan memutar untuk melihatnya dan melihat piring terbang di tanah dan mayat misterius dikeluarkan. Namun, penyelidikan lain oleh MUFON menyimpulkan bahwa dia mungkin telah menyaksikan sebuah kecelakaan enam tahun kemudian, yang melibatkan penerbangan pelatihan Angkatan Udara AS dan tak ada hubungannya dengan alien.

Setelah buku itu dirilis MUFON, kelompok peneliti UFO terbesar dunia juga menyelidiki kesaksian itu. Karena perbedaan waktu, disimpulkan dia mungkin telah melihat kecelakaan yang berbeda.

Ditemukan bahwa Slaughter, sheriff yang dinamai oleh Forgus, bukanlah sheriff pada 1947. Dia mengambil posisinya sebagai sheriff pada 1950an.

Artikel di Big Springs Weekly Herald ditemukan yang telah diterbitkan tentang Sheriff Slaughter dan Deputy Forgus pada tahun 1953. Penyidik MUFON Robert Spearing tidak yakin Mr Forgus melihat kecelakaan Roswell UFO, namun mungkin terjadi di lokasi kecelakaan Angkatan Udara AS pada tahun 1953.

