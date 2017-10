CALIFORNIA - Keracunan radiasi dan kegagalan peralatan bukan satu-satunya masalah yang harus dihadapi para astronot. Para ahli menemukan bahwa mikroba bisa menimbulkan ancaman besar bagi astronot.

Para ilmuwan menganalisis data dari percobaan 17 bulan kondisi simulasi pesawat luar angkasa pada misi ke Mars. Mereka menemukan sebuah kapsul yang penuh dengan kehidupan mikroskopis, yang berpotensi membahayakan kesehatan astronot Mars.

Peneliti menggambarkan ancaman itu sebagai musuh di dalam dan mengatakan lebih banyak yang harus dilakukan untuk memastikan mikroba yang menumpang di Mars tak terbukti mematikan bagi para astronot.

Tim peneliti internasional dari Jerman, Austria, dan Universitas Edinburgh, membudidayakan koloni mikroba dari sampel yang diambil oleh enam pria yang ikut serta dalam percobaan Mars 500.

Setiap bulan, mereka mengumpulkan sampel udara dan penyeka dari 20 lokasi di dalam kapsul mereka. Lebih banyak sampel diambil enam bulan setelah simulasi berakhir.

Peneliti menemukan tanda-tanda vital dari kehidupan mikroba di daerah di mana orang makan, tidur dan menghabiskan waktu senggang mereka. Daerah dengan konsentrasi bakteri dan mikroba tertinggi termasuk permukaan toilet dan meja.

Tim ini mampu mengindentifikasi spesies serangga yang berbeda dengan menggunakan berbagai metode analisis genetik. Mereka menemukan bahwa keragaman dalam organisme turun dari waktu ke waktu, meskipun mereka tak yakin mengapa hal ini terjadi.

Berbicara kepada The Guardian, Kevin Fong, direktur asosiasi dari Centre for Altitude, Space and Extreme environment medicine di University College London, yang tak terlibat dalam penelitian itu mengatakan bahwa meski mikroba tak berbahaya di Bumi, mereka bisa menimbulkan ancaman bagi misi luar angkasa awak kapal.

"Ini merupakan musuh di dalam. Barang-barang yang Anda bawa dari Bumi yang mungkin tak akan menjadi masalah adalah Anda berada di dalam jarak 20 menit berjalan kaki dari operasi GP atau setengah jam berkendara dari rumah sakit. Anda menyadari betapa ekstremnya lingkungan ini tiba-tiba, Anda harus memikirkan segala hal yang Anda anggap remeh di Bumi," tambahnya.

Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa manusia di luar angkasa mungkin lebih rentan terhadap infeksi. Lingkungan juga bisa membuat mikroba lebih ganas dan kurang responsif terhadap pengobatan.

Menurut para ahli yang dikutip dari Daily Mail, Kamis (5/10/2017), hal ini membuat pemantauan penyebar mereka sangat penting untuk keamanan Marsonaut masa depan.

Mereka menemukan bahwa mikroorganisme yang terkait dengan manusia, termasuk spesies Bacillus dan Staphylococcus merupakan spesies yang paling sering, yang menunjukkan bahwa manusia merupakan sumber utama penyebar mikroba.

Namun, mereka juga menemukan bahwa rejimen pembersihan yang ketat di dalam kapsul Mars 500 memang memiliki dampak besar pada penyebaran mikroba.

(din)