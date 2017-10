JAKARTA - Di era serba canggih ini tentunya Anda menginginkan sesuatu secara praktis. Hal ini didorong oleh lahirnya teknologi asisten digital semacam Google Assistant.

Dengan bantuan asisten digital, melakukan panggilan telefon, berkirim pesan singkat, dan mencari informasi di internet bisa dilakukan melalui perintah suara. Dengan mengucapkan kata kunci 'OK Google' asisten digital bakal menjalankan perintahnya.

Baru-baru ini, Google Assistant dikabarakan segera mendapatkan kemampuan barunya yakni memainkan musik melalui aplikasi pihak ketiga. Sebagaimana dikutip dari Phone Arena, Jumat (6/10/2017), asisten digital itu telah mendukung pemutaran musik di Spotify.

Sebelumnya, Google Assistant hanya dapat memutarkan musik melalui Google Play Music. Aplikasi seperti Joox dan Spotify masih belum mendapatkan akses dalam kecerdasan buatan ini.

Dukungan untuk Spotify ini akan bisa dicicipi oleh pelanggan gratis dan berbayar. Pengguna bisa memutarkan musik dengan beberapa perintah seperti di bawah ini.

"Ok Google, play Spotify"

"Ok Google, play Discover Weekly"

"Ok Google, play Today’s Top Hits on my Chromecast"

Agar bisa menggunakannya, jangan lupa untuk mengatur Spotify sebagai pemutar musik bawaan di pengaturan Google Assistant. Selain itu akun yang digunakan dalam Spotify pun mesti sesuai dengan akun di Google Assistant.

Dukungan Google Assistant untuk Spotify kabarnya akan mulai dirilis dalam beberapa pekan atau bulan mendatang. Fitur ini bisa digunakan oleh semua pengguna Spotify secara global.

(kem)