JAKARTA - Umumnya ponsel terkini sudah mendapat julukan ponsel pintar atau smartphone yang mendukung 4G. Sementara jenis feature phone tampaknya belum banyak yang mengandalkan 4G.

Smartfren kini meluncurkan varian handphone baru yang dinamakan Andromax Prime. Handset tersebut kabarnya menjadi alternatif bagi yang menyukai feature phone tetapi sudah mendukung teknologi 4G.

"Sekarang sudah susah mencari handphone dengan push button, dan ternyata masih ada yang membutuhkan tipe handphone seperti ini tapi teknologinya sudah mutakhir 4G, dan yang terpenting sudah VoLTE, jadi suaranya bening," kata Presiden Direktur Smartfren Merza Fachys dalam temu media di Jakarta, Kamis.

Keengganan pengguna perangkat 2G berpindah menggunakan perangkat 4G karena desainnya yang menggunakan layar sentuh, sehingga sulit dioperasikan.

Untuk itu, Andromax Prime hadir menggunakn keypad QWERTY dan dilengkapi one push button untuk mengakses aplikasi WhatsApp untuk memudahkan pengguna menikmati layanan chatting, panggilan suara, dan juga panggilan video secara gratis via data call.

Hadirnya ponsel ini juga sebagai bentuk dukungan Smartfren untuk mendorong percepatan penetrasi 4G serta pemanfaatan teknologi 4G LTE.

Andromax Prime dibekali kamera belakang 2MP dan kamera depan beresolusi VGA, RAM 512MB, ROM 4GB, fitur radio FM dan teknologi bluetooth, serta baterai 2.000 mAh.

Ada pula fitur smartworld yang tersedia untuk memudahkan pengguna mengunduh dan streaming musik via Smart Music, menggunakan ring back tone via Smart Tone, menonton video melalui aplikasi VuClip, ataupun memperoleh layanan pulsa daturat via Emergency Credit.

(ahl)