SAN FRANCISCO - Google mengumumkan rencana menghadirkan kamera pintar, Clips, yang merupakan kamera perdana mereka demi menambah portofolio di perangkat keras.

Google mengandalkan machine learning untuk mulai merekam secara otomatis saat melihat suatu gerakan, misalnya saat subjek tersenyum atau saat anjing melintas di bidang penglihatan, seperti dikutip dari Reuters.

Google menyematkan tombol shutter tradisional di Clips, tapi, kamera tersebut dapat diatur untuk mengambil gambar secara otomatis ke wajah-wajah yang sudah dikenali.

Setiap tangkapan berlangsung selama 7 detik dan baterai tahan hingga 3 jam, menurut Google.

Walaupun Google menyatakan Clips masih "segera hadir", kamera itu disebut-sebut sebagai pesaing GoPro Hero5 Session dan kacamata pintar berkamera Spectacles dari Snap Inc.

Pengumuman kehadiran Clips bahkan bersamaan dengan penurunan saham dua perusahaan pemain lama yang bakal jadi saingan Google di bisnis kamera itu, yakni Go Pro yang turun 6,3 persen menjadi 10,39 dolar AS dan Snap menurun 0,75 persen ke 14,53 dolar AS.

GoPro dan Spectacles umumnya digunakan untuk kegiatan luar ruangan, sementara Google menyatakan perangkat mereka "lebih bagus untuk digunakan di rumah bersama keluarga dan teman".

(ahl)