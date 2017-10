JAKARTA - Kebanyakan dari Anda biasanya mematikan komputer secara manual. Namun, terdapat pilihan lain yang dapat Anda gunakan yang disebut Task Scheduler untuk mematikan, me-restart, atau melakukan tindakan lain pada waktu tertentu sesuai keinginan.

Sebagian besar termasuk platform Windows, MacOS, dan Linux memungkinkan Anda melakukan boot up, shut-down, dan menghidupkan komputer sesuai yang dijadwalkan. Dilansir dari Gizbot, Jumat (6/10/2017), ini beberapa langkah mudah yang dapat diikuti untuk mematikan komputer Anda dalam jadwal yang sudah ditentukan.

Bagi pengguna Windows, Anda dapat menemukan Task Scheduler pada menu Start. Pada sisi kanan, klik ‘Create Task’, kemudian centang ‘Run with highest privileges’.

Kemudian centang juga pilihan ‘Run whether user is logged on or not’. Setelah itu, Anda dapat masuk ke tab Setting dan klik ‘Stop the task if is runs longer than’ dan setting menjadi 1 jam.

Ketika Anda mengatur waktu pada bagian ini, jadwal untuk menghentikan atau mematikan komputer telah selesai. Sekarang, masuk ke tab Actions dan klik New, kemudian pilih menu ‘Start a Program’. Pada menu ini, Anda dapat mengatur jadwal untuk mematikan komputer Anda secara otomatis.

Langkah terakhir, Anda dapat pergi ke tab Triggers dan klik New. Kemudian ubah jadwal agar sesuai dengan jadwal yang diinginkan, lalu klik Ok.

Proses ini akan jauh lebih mudah pada MacOS dibandingkan dengan Windows. Pertama, Anda dapat membuka System Preference dan klik Energy Saver, kemudian centang kotak di samping menu ‘Start up or wake’ untuk menjadwalkan kapan komputer Anda harus menyala, mati, restart, atau tidur.

(ahl)