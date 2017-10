CALIFORNIA - Beberapa waktu lalu Google telah mengungkap kemunculan kamera terbaru yang memiliki wujud mungil. Kamera yang disebut Clips mengandalkan machine learning untuk dapat merekam secara otomatis saat melihat suatu gerakan.

Lantas, teknologi yang disematkan pada Clips memunculkan kekhawatiran apabila alat itu dipakai untuk memata-matai pengguna. Bagaimana tanggapan Google? Dilansir Venturebeat, Minggu (8/10/2017), Google menyatakan bahwa perangkat mereka bukanlah alat mata-mata.

Product Manager Google, Juston Payne mengatakan, Google Clips didesain untuk orangtua dan pemilik hewan peliharaan. Alat itu bisa menangkap momen, klip selama 7 detik dari orang-orang yang penting dalam kehidupan pengguna.

"Ini dirancang untuk memberi Anda lebih banyak momen spontan dengan menggunakan pembelajaran mesin dari orang-orang yang Anda ajarkan yang Anda kenal dan tersenyum, dan mencari gambar yang jelas serta stabil," tambahnya.

Payned mengungkapkan, Clips terlihat seperti sebuah kamera, bukan alat mata-mata. Nantinya, klip dapat tersimpan secara lokal dan dikirim hanya saat Anda menghubungkannya ke telefon Anda.

Sementara itu, ahli keamanan tampaknya menaruh perhatian pada perangkat canggih ini. "Pertama-tama, apakah kita sebagai manusia yang sia-sia atau apatis sehingga kita membutuhkan begitu banyak gambaran tentang diri kita dan momen kita, namun tidak ingin benar-benar berpartisipasi dalam fungsi menangkap mereka?," tanya Chris Roberts, kepala arsitek keamanan di Acalvio.

Roberts mempertanyakan apakah perangkat yang ditempatkan di sudut dan bisa memotret seharian adalah benar-benar terlindungi dari gangguan. Selain itu, muncul pertanyaan terkait bagaimana perangkat tersebut bisa digunakan oleh hacker di tempat umum.

Informasi yang beredar sebelumnya mengungkapkan, Google menyematkan tombol shutter tradisional di Clips, tapi, kamera tersebut dapat diatur untuk mengambil gambar secara otomatis ke wajah-wajah yang sudah dikenali.

Setiap tangkapan berlangsung selama 7 detik dan baterai tahan hingga 3 jam, menurut Google.

Walaupun Google menyatakan Clips masih "segera hadir", kamera itu disebut-sebut sebagai pesaing GoPro Hero5 Session dan kacamata pintar berkamera Spectacles dari Snap Inc.

Pengumuman kehadiran Clips bahkan bersamaan dengan penurunan saham dua perusahaan pemain lama yang bakal jadi saingan Google di bisnis kamera itu, yakni Go Pro yang turun 6,3 persen menjadi 10,39 dolar AS dan Snap menurun 0,75 persen ke 14,53 dolar AS.

