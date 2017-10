JAKARTA - Dwi Hartanto mengungkap kebohongannya setelah sebelumnya diberitakan dengan beragam prestasi. Ia menuliskan klarifikasi dan pengakuan itu dalam situs PPI Delft yang diunggahnya beberapa waktu lalu.

Dwi mengklarifikasi bahwa ia adalah lulusan S1 dari Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Informatika, dan lulus pada 2015.

Sebelumnya ia dikabarkan lulusan dari Tokyo Institute of Technology, Jepang. Ia juga mengaku bukan sebagai post-doctoral atau assistant professor di TU Delft.

"Program Master S2 saya jalani di TU Delft, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science, dengan tliesis berjudul "Reliable Ground Segment Data Handling System for Delfi-nJXt Satellite Mission", di bawah bimbingan Dr. Ir. Georgi Gaydadjiev, selesai pada Juli 2009," tulis Dwi.

Tak hanya itu, Dwi juga mengklarifikasi berita mengenai kemenangannya di lomba riset teknologi antar space agency dunia di Jerman 2017. Ia mengaku bahwa hal itu adalah kebohongan semata.

"Saya tidak pernah memenangkan lomba riset teknologi antar space agency dunia di Jerman pada tahun 2017," ungkapnya.

"Saya memanipulasi template cek hadiah yang kemudian saya isi dengan nama saya disertai nilai nominal EUR15000, kemudian berfoto dengan cek tersebut. Foto tersebut saya publikasikan melalui akun media sosial saya dengan cerita klaim kemenangan saya," imbuh Dwi.

Klarifikasi yang ditulis Dwi juga berkaitan dengan kabar keterlibatannya dalam persiapan peluncuran roket TARAV7, pernah diwawancarai TV Nasional Belanda NOS, termasuk BJ Habibie yang meminta bertemu dengannya. Semua itu diakuinya tidak benar.

Ia pun meminta maaf kepada semua pihak yang merasa telah dirugikan oleh semua kabar yang berkaitan dengan prestasinya tersebut.

"Sebagai penutup, sekali lagi saya mengucapkan permohonan maaf sebesar-besarnya pada semua pihak yang telah dirugikan atas tersebarnya informasi-informasi yang tidak benar terkait dengan pribadi, kompetensi, dan prestasi saya," jelasnya.

(kem)