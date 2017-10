JAKARTA - Nama Dwi Hartanto yang sempat diklaim menjadi The Next Habibie membuat kehebohan lantaran kebohongannya terkuak ke publik. Mirisnya, Dwi Hartanto mengungkapkan kebohongannya sendiri.

Ia membeberkan kehobongannya melalui surat di dalam situs PPI Delft yang diunggahnya beberapa waktu lalu, yang menyesalkan atas kebohangan prestasinya.

Lalu, siapa sebenarnya sosok Dwi Hartanto itu dan apa latar belakanganya?

Dwi merupakan seorang pria kelahiran 13 Maret 1982. Artinya, Dwi saat ini menginjak usia 35 tahun. Padahal sebelumnya ia mengaku bahwa ia berusia 28 tahun.

Soal pendidikan, ia merupakan lulusan S1 dari Institut Sains dan Teknologi AKPRIND Yogyakarta, Fakultas Teknologi Industri, Program Studi Teknik Informatika.

Kemudian, untuk pendidikan Master, dalam surat yang dituliskan ia menjelaskan bahwa ia menjalani Master S2 di TU Delft, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics and Computer Science dengan thesis berjudul "Reliable Ground Segment Data Handling System for Delfi-nJXt Satellite Mission", di bawah bimbingan Dr. Ir. Georgi Gaydadjiev.

"Penelitian master saya ini memang beriringan dengan sistem satelit, tetapi dalam kaitan dengan bagian satellite data telemetri dan ground segment network platform-nya," jelasnya.

Di samping itu, untuk menyelesaikan studi S3-nya, ia mengakui menyelesaikannya di grup riset Interactive Intelligence, Dept. of Intelligent Systems, di Fakultas yang sama di TU Delft, di bawah bimbingan Prof. M.A. Neerincx.

Judul disertasi yang dikerjakannya adalah "Computer-based Social Anxiety' Regulation in Virtual Reality Exposure Therapy".

"Dengan demikian, posisi saya yang benar adalah seorang mahasiswa doktoral di TU Delft. Informasi mengenai posisi saya sebagai Post-doctoral apalagi Assistant Professor di TU Delft adalah tidak benar," jelasnya.

Sementara itu, Dwi membenarkan sempat diundang menghadiri acara Visiting World Class Profesor di Jakarta pada 27 Desember 2016. Namun, ia menegaskan dalam surat klarifikasinya bahwa ia tidak memiliki kompetensi sebagaimana yang menjadi alasan ia diundang pada acara itu.

"Pada saat mengikuti acara itu, saya bukanlah seorang doktor ataupun assistant professor pada bidang kedirgantaraan seperti roket dan pesawat tempur. Namun, saya saat itu masih merupakan mahasiswa doktoral," terangnya.

Atas segala kebohongan yang dibuatnya itu atas pendidikan dan prestasinya itu, pihak TU Deflt melakukan serangkaian sidang kode etik terhadapnya. Lalu, hingga klarifikasi ia sampaikan, TU Delft masih berada dalam proses pengambilan sikap atau keputusan.

Pada akhirnya, Dwi meminta maaf kepada semua pihak yang telah dirugikan atas tersebarnya informasi yang tidak benar terkait pribadi, kompetensi, dan prestasinya. Ia juga berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya.

(din)